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即市新聞

08/11/2018 12:30

《運籌帷幄－梁業豪》教你看穿大戶的後市取向

　　《運籌帷幄》於《經濟通》ＨＶ２內，有兩個途徑可供用戶看穿市場參與者，特別是大戶的
行為與其對後市的取向。於「資金流向」畫面內，主動買沽比率反映出當日全部交投記錄中，主
動買入（掃貨）者所動用的金額與主動質出（質貨）者所動用的金額的比例。若只計算成交金額
多於１００萬元（金額會於大市總成交金額呈現明顯變化時有所變改）的交易，所得的比率便為
大戶主動買沽比率。一般而言，於數值高於６０：４０或低於４０：６０時，比率才具參考價值
。換言之，比率位於４０：６０與６０：４０的範圍內時，主動買盤與主動沽盤於積極程度上的
差距其實不大。理論上，大戶主動買沽比率愈高，後市愈可看好；大戶主動買沽比率愈低，後市
愈可看淡。然而，若大戶主動買沽比率高於８０（甚至９０），或低於２０（甚至１０），我們
反而須小心市勢有可能很快便會逆轉。
　　另一方面，於「大戶追蹤」畫面內用作分析的數據卻來自被動掛買盤與被動掛沽盤被配對後
的交易記錄，作用為嘗試從相反角度去洞悉大戶的部署與取向。須知除港交所、結算所與所涉及
的買賣雙方外，其餘市場參與者是無法得悉主動買盤和主動沽盤的來源的；我們可以做的，只為
找出被動買盤和被動沽盤的主要來源。當然，跟這些被動買盤和被動沽盤配對的主動沽盤和主動
買盤可以來自大戶，亦可以來自散戶。對分析結果的正確理解方式，為先看大戶主動買沽比率，
了解大戶多在掃貨，還是多在質貨，然後才找出他們的主要交易對手。最後，當大家察覺到上述
大戶被動買家與大戶被動沽家的掛盤明顯收歛時，便應開始研究新一批大戶被動買家與大戶被動
沽家是否同屬早前的大戶主動沽家與大戶主動買家，現正於市場內補貨和獲利回吐。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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