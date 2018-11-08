《神州民企》中芯（９８１）第三季按季跌近４９％，料本季收入減

《經濟通通訊社８日專訊》中芯（００９８１）宣布，截至今年９月底止第三季溢利

２６５５﹒９萬元（美元．下同），按年增近３％，惟按季跌近４９％，每股基本盈利０﹒４９

仙。

期內，收入８﹒５億元按年增近１１％，按季減少近５％；毛利率２０﹒５％，較上年度低

２﹒５個百分點。

該公司預期，第四季度收入下降７％至９％，毛利率介於１５％至１７％，非公認準則的經

營開支將介於２﹒２６億至２﹒３０億元之間。非控制權益將介於２０００萬至２２００萬元之

間。（ｈｍ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

