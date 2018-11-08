《經濟通通訊社８日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）宣布，１０月份
淨虧損７７９１﹒６萬元（人民幣．下同），上年度則錄盈利１﹒２億元，營業收入
３６５６﹒４萬元，按年大跌逾９０％。
該集團旗下子公司光證資管淨利潤４５４９﹒３萬元，按年大增約１倍，營業收入
８４３２﹒８萬元，升約１倍。（ｈｍ）
08/11/2018 07:53
光大證券（０６１７８）１０月盈轉虧蝕近７７９２萬人幣
《經濟通通訊社８日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）宣布，１０月份
淨虧損７７９１﹒６萬元（人民幣．下同），上年度則錄盈利１﹒２億元，營業收入
３６５６﹒４萬元，按年大跌逾９０％。
該集團旗下子公司光證資管淨利潤４５４９﹒３萬元，按年大增約１倍，營業收入
８４３２﹒８萬元，升約１倍。（ｈｍ）
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