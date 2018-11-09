《窩輪匯智－劉嘉輝》價內、價外邊類條款較吸引？

《窩輪匯智》一如過去數周所述，隨市況向下，愈來愈多投資者查詢造淡倉的技巧，特別是

在短線部署上如何找到最合適的產品。



首先，筆者要再三強調，窩輪不是「四季皆宜」的產品，投資者入場前除了要留意對市場的

看法之外，亦要將引伸波幅、時間值及內在值等因素一併考慮在內。要知道，影響窩輪的各個因

素互為影響，本周筆者就先以其中一個角度，即內在值去作個例子。



以市場上實際例子認沽證Ａ及Ｂ作參考，兩者條款如下︰Ａ證行使價２７８６８點、

２０１８年１１月到期、實際槓桿１０倍、對換比率８０００：１。Ｂ證行使價２５５８８點、

２０１９年３月到期、實際槓桿８倍、對換比率７０００：１。



以恆指於２５６００點水平計，Ａ為９％深入價內產品，Ｂ證則屬於輕微價外產品。除了價

內價外程度，兩者的分別還有︰Ａ年期較短而兌換比高，Ｂ則年期較長而兌換比低一點。



綜合以上因素，Ａ的確有較Ｂ高一點的槓桿，但由於Ａ的條款屬於極短期內在證，擁有較高

的對沖值９０％，輪價亦高於０﹒２５元。Ｂ則沒有內在值，對沖值只有４４％，輪價於

０﹒２５元之下。前者槓桿較高之餘，即市敏感度亦較高。以對沖值去計算，理論上期指每變動

１０點，Ａ認沽證便會跳動多於０﹒００１，Ｂ則要每２０點才會跳動一格。



由此可見，對沖值較高的窩輪，輪價對相關資產的敏感度亦會較大。輪價因為有內在值的原

故亦會較高。不過一旦看錯方向，內在值亦會跟隨正股下跌，跌勢較急。相反，輕微價外窩輪的

特點在於，入場費相對較低，而若看中方向令行使價變為價內的話，升幅亦會來得較急，條款上

更具爆炸力，而年期較長亦令投資上提供更多的轉身空間。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

