《專家之言－張穎群》美國掀起貿戰得不償失，觀望中美領導人會面

《專家之言》美國中期選舉終於有結果，民主黨取得眾議院控制權，共和黨繼續擁有參議院

之決定權。往後日子，相信美國總統特朗普將受制於民主黨，在各項施政上更見困難。唯現時兩

黨在對華貿易問題，取得一致的方向施以強硬態度，估計中美貿易戰短期內實難解決。特朗普掀

起的中美貿易戰，惡果已逐漸浮現在美國本土企業和農業上。美國企業公布第三季度業績增長放

緩，同時下調第四季或來年盈利預測，不約而同表示關稅問題導致成本上升，盈利受損，出貨步

伐減慢。近月美國大豆已不見中國買家，當地農民叫苦連天，已準備改種小麥或玉米等農產品。

市場傳出蘋果公司通知生產商富士康減少生產，隨後再遭大行下調投資評級及來年盈利預測，本

周一（５日）股價曾跌４﹒５％見１９８﹒１７美元，跌穿２００美元。現時市場關注聯儲局香

港時間明日（８日）凌晨公布議息結果，市場預期息率不變，但要留意會後聲明。近日美國公布

經濟數據稍優預期，加上中期選舉已經結束，市場關注１２月份加息的機會率。估計美股反彈完

結，可以再升的幅度有限。寄望１１月底，中美雙方領導人會面後，可再展開貿易談判，否則，

準備下一個跌浪。



＊優化政策續出台，內地金融市場盼回穩分段買入＊



財新公布中國１０月份服務業ＰＭＩ下滑至５０﹒８，遠低於預期５２﹒８，創近１３個月

低位；而綜合ＰＭＩ亦回落至５０﹒５，創近２８個月低位。數據主要受到服務業需求減慢，突

顯中國經濟正持續向下走，仍未見有好轉跡象。上星期中美領導人通電話，並為貿易問題提出談

判，刺激人民幣匯率急升６﹒９０水平，離岸人民幣更高見６﹒８５水平，唯近日已小幅回落至

６﹒９３附近。中美雙方已準備本周五（９日）在美國華盛頓展開外交安全對話，預期稍後可續

為貿易問題再展談判，雖然屬利好消息，但有多個項目細節仍未公布，投資者繼續等待。

國內貿易問題仍有待解決，中央政府落力開放市場，領導人更提出在上海證券交易所開設科

創板，寄望能成為中國的納斯達克，再一次提出科技創業之重要性，可以支持民營企業在開發創

新科技發展的同時，到股票市場引入資金，從而引導實體轉向經濟，一舉多得，相信亦可以吸引

更多優秀的創新企業獨角獸。中央政府因應經濟下行風險增加，持續推出多項優化措施，重點協

助民營企業，加大加快開放市場，拓展創新科技等，相信多個利好政策出台後，金融市場將會再

續穩定，可以等待再見低位時分段買入，持有作中長線投資。



＊留意習特會變數及外圍事態發展，港股料轉淡靜＊



上周五（２日）港股受惠於中美貿易談判現曙光，單日急升１０７０點，創近１０年最大升

幅，當晚夜期急跌６２６點收市，再次跌穿２６０００關口，之後主要此關口水平徘徊。騰訊（

００７００）當日收３０３﹒６０元，重上３００大關，公司在上周全球合作夥伴大會上公布最

新發展方向，疑大力拓展業務，為零售客戶提供數碼化技術，重點推進零售、醫療、保健、教育

及交通，打造超級平台，並且跟１５家車廠合作開發無人駕駛技術，獲多家券商或大行支持。

港交所（００３８８）公布１至９月份的第三季度業績，在滬深港通的收上，大幅增長

８８％，創出新紀錄。同時公布已經跟內地交易所成立工作小組，研究及討論同股不同權納入港

股通內進行交易。

港股走勢如何，估計要待美議息後始可以定奪。雖然已經安排好中美兩國領導人在Ｇ２０峰

會見面，但仍要留意中途會否出現變數。但相信在未有任何結果前，港股暫不會大幅波動，同時

也維持成交淡靜，投資者繼續留意外圍事態如何發展吧！

《華盛証券有限公司 張穎群》

