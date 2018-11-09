《台股攻略－馮偉明》台股今日雖跌１１５點，仍守住９８００點

《台股攻略》台股今日開低走低，跌１１５﹒３０點，收９８３０﹒０１點，成交金額為新

台幣１０１７﹒５２億元。

台股今日開低走低，一度失守９８００點。市場繼續傳出蘋果ｉＰｈｏｎｅ砍單的消息，令

台股蘋果供應鏈的後勢不太樂觀。台積電跌２﹒３３％，收新台幣２３１元；鴻海跌０﹒６５％

，收新台幣７６﹒１元；大立光跌３﹒７５％，收新台幣３０８０元。可成升２﹒２９％，收新

台幣２６８﹒５元；和碩升０﹒５８％，收新台幣５２﹒２元。聯發科跌超過２﹒５％，面板雙

虎友達及群創走跌收平，華碩及宏碁等也弱勢震盪。生醫股方面，康友－ＫＹ攻上漲停，國光生

同步亮紅燈，科妍升超過５％，喬山升３％，中化生及合康生同步上漲。金控股方面，富邦金及

國泰金小漲撐場，新光金及兆豐金則跌近１％。

美國聯儲局雖宣布利率不變，但明年也可能維持加息３次的預期，反映美國經濟較好，美元

相對強勢，惟不少國際經濟機構仍維持明年全球景氣下修的看法，加上目前市場氣氛趨緩，台股

短期料維持震盪整理格局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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