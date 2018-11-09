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即市新聞

09/11/2018 17:45

《台股攻略－馮偉明》台股今日雖跌１１５點，仍守住９８００點

　　《台股攻略》台股今日開低走低，跌１１５﹒３０點，收９８３０﹒０１點，成交金額為新
台幣１０１７﹒５２億元。
　　台股今日開低走低，一度失守９８００點。市場繼續傳出蘋果ｉＰｈｏｎｅ砍單的消息，令
台股蘋果供應鏈的後勢不太樂觀。台積電跌２﹒３３％，收新台幣２３１元；鴻海跌０﹒６５％
，收新台幣７６﹒１元；大立光跌３﹒７５％，收新台幣３０８０元。可成升２﹒２９％，收新
台幣２６８﹒５元；和碩升０﹒５８％，收新台幣５２﹒２元。聯發科跌超過２﹒５％，面板雙
虎友達及群創走跌收平，華碩及宏碁等也弱勢震盪。生醫股方面，康友－ＫＹ攻上漲停，國光生
同步亮紅燈，科妍升超過５％，喬山升３％，中化生及合康生同步上漲。金控股方面，富邦金及
國泰金小漲撐場，新光金及兆豐金則跌近１％。
　　美國聯儲局雖宣布利率不變，但明年也可能維持加息３次的預期，反映美國經濟較好，美元
相對強勢，惟不少國際經濟機構仍維持明年全球景氣下修的看法，加上目前市場氣氛趨緩，台股
短期料維持震盪整理格局。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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