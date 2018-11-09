《談國論企－黎偉成》中對美出口１０月增幅高進口美貨

《談國論企》中國對美國出口於２０１８年前１０個月的同比增長，保持最近一段時期遠高

於美貨輸華的佳態，顯示特朗普單邊主義和保護主義對華加徵關稅貿戰，未有制止美商購入中國

商品的意欲，反而中國被動式反制措施對美貨在華的吸引力大減，其他貿易夥伴對華出口乘勢而

起，該為特朗普此料不及的惡果。中國加大支持內需穩經濟力度，強化與歐亞、「一帶一路」國

家貿易以至整體經濟多邊往來、合作，實體經濟可保穩中有進。



＊美貨輸華受反制貿戰加徵關稅之壓＊



來自中國海關總署所發布的最新數據，最惹人注目的仍然是（甲）中美貿易：（Ｉ）整體進

出口於２０１８年前１０個月累計３﹒４４萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒４％，比前

９個月３﹒０１萬億元所增６﹒５％環心比高０﹒９個百分點，連同前８個月２﹒６７萬億元上

升５﹒９％和前７個月２﹒２９萬億元增５﹒２％等分析，反映出中美雙邊貿易暫時未有受到特

朗普的貿戰太大直接壓力，因１０月份的同比增長１５﹒５％，基本持平於９月份所增的

１５﹒８％，和相對於８月份的１０﹒８％及７月份的５﹒４％升幅要高得多。

需要指出的是（ＩＩ）中美雙邊貿易重現穩快增長態勢，乃受中國仍然能夠強化對美出口的

刺激。即使從累計數據印證此說，亦可見中國輸美商品於２０１８年１－１０月份累計２﹒５６

萬億元的同比增長８﹒７％，不僅高於１－９月份累計２﹒２６萬億元升７﹒４％、１－８月份

累計１﹒９６萬億元增６﹒５％和１－７月份累計１﹒６６萬億所漲５﹒６％等幅度，更是保持

逐步上升的佳態。特朗普於７月６日正式落實對華商品作出第一輪加徵關稅而響起的貿易戰第一

槍，又於８月２３日作次輪加徵，並未使美國輸入中國的商品整體額度減少，卻出人意表的節節

上升，似意味當地的消費購物力度不減，和消費者基本普遍認受和樂用中國貨。

反而（ＩＩＩ）美國商品輸華，就大有每下愈況之概。此可見之於中國進口的美國商品於

２０１８年前１０個月累計８７３３﹒８億元同比增３﹒７％，低於前９個月７９８１﹒６０億

元的３﹒８％、前８個月７１４１﹒３億的４﹒４％和前７個月６２５０億元的４﹒３％等升幅

，與雙邊貿易的逐步上升態勢反過來是逐步放緩，乃因（ｉ）中國對特朗普貿戰作被動式的反制

加徵關稅，使美國商品顯然昂貴，令中國境內的進口商改買其他來源地的產品，此乃商情之所致

也；（ｉｉ）中國於８月份並無進口美國的石油及相關產品，亦大幅減少美國大豆入口，相信此

情於１０及９月份更甚，使對美貨進口由升轉急跌。美商受貿戰的衝擊，顯然甚於中企。

由是（ＩＶ）中國對美國的雙邊貿易的順差於２０１８年１－１０月份累計１﹒６９萬億元

同心增長１１﹒５％，有不斷提升的現象，又是特朗普始料所不及。必須指出的，是美國的內需

龐大，很需要有大量的各種各樣物資進口才能滿足，而非特朗普盲目言之為中國以至其他國家要

佔美國便宜淺見；要是美國不是進口多國的相對合理甚至低廉物資，以當地的高成本所產生的產

品，尤其是勞工密集的產品，就必定會便消費者大幅增加開支負擔，和通貨膨脹所受的壓力甚為

沉重。

最新的問題在於，美國中期選舉的結果是民主黨重奪眾議院的控制權，對特朗普既狂且妄的

劣策該有一定的制衡作用，但該黨與共和黨同樣是仇指中國，此說可印證於奧巴馬在任美國總統

之時「重返亞洲」政策，實際是劍指中國，而特朗普更擬對華作經貿全面宣戰。估計特朗普仍會

狠狠咬住中國，因其減稅政策所產生的「正面效應」開始荼微，打「對外牌」是必然而然之舉。

此為港股之彈，弱於亞洲其他市之因。



＊中國減美大豆及石油進口改增其他來源反制＊



至於（乙）中國對外的整體貿易，於２０１８年１０月份的發展相對不錯，特別（一）出口

１﹒４９萬億元同比增長２０﹒１％，遠高於９月份１﹒５４萬億元所增１７％和８月份

１﹒４４萬億元所增７﹒９％要高得多，更使前１０個月累計達１３﹒３５億元同比增長

７﹒９％，比前９個月累計１１﹒８６萬億元同比增長６﹒５％、８個月１０﹒３４萬億元均增

５﹒４％和前７個月的５％要高。

以前１０個月的數據看，中國對美國以外的多個主要貿易夥伴的出口增長均提速，特別是（

１）對歐盟出口於前１０個月累計２﹒２萬億元同比增７﹒４％，比前９個月１﹒９５萬億元所

增長６﹒１％多增１﹒３個百分點；（２）對東盟出口累計１﹒７萬億元上升１２﹒１％，而前

９個月１﹒５１萬億元同比增長１１﹒３％；（３）對「一帶一路」各國增１４﹒８％，可見特

朗普尤其針對中國的貿戰，使中國以出口貿易為主的對外經濟有的是困擾和壓，衝擊和損失時間

不大。

（二）進口保持高增長佳態，於２０１８年１０月份達１﹒２６萬億元同比增長２６﹒３％

，高於９月份１﹒３３萬億元的１７﹒４％、８月份１﹒２７萬億元的１８﹒８％；於美國商品

輸華產品大減壓力底下，其他主要商品來源地亦順勢擴大輸華商品的力度：歐盟輸華產品於前

１０個月涉１﹒４８萬億元增９﹒９％，東盟１﹒４８萬億元亦增１５﹒５％。此象反映出中國

內需仍殷。

（三）從中國進口的產品種類，可見所輸入的大豆於２０１８年１－１０月份累計７６９３

億元同比減少０﹒５％，連同１－９月份７００１萬噸減２％、１－８月份６２００萬噸減

７﹒１％和１－７月份５２８８萬噸減３﹒７％，意味中國有針對性反制特朗普貿戰減美貨進口

，改從俄羅斯等國進口更多大豆，使進口減幅逐步收窄。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

