《真知灼見－溫灼培》從中期選舉窺探特朗普政策轉向

《真知灼見》美國國會中期選舉塵埃落定，一如市場預期共和黨贏了參議院但輸了眾議院。

換言之，特朗普所屬的共和黨失去了美國國會的操縱權。在此情況下相信特朗普也要改一改其日

後施政方針。

是次美國國會中期選舉，突顯出美國總統特朗普也相當關心選舉，否則他不會在選舉前與中

國國家主席習近平通電，目的相信是為了推高股市幫助共和黨選情。也是說，或許遏抑中國經濟

掘起以免中國取締美國經濟一哥地位是美國國策，但特朗普也要為其個人及黨利益上作出平衡。



＊預期半年內與中國解決貿易紛爭＊



現在中期選舉已過，特朗普將要為其２０２０年大選作準備。筆者認為特朗普不能讓美國經

濟在大選前轉差，另方面也要某程度上打擊中國經濟以向其支持者交代。也就是說，特朗普不能

在貿易爭議上與中國長期糾纏，必須在貿易上逼使中國盡快妥協。再者，特朗普也心知現時美國

唯一能制肘中國是貿易環節。除了這方面，美國能制肘中國的子彈不多。若不見好即收可能弄巧

成拙。至於時間亦是一個大問題，因為貿易戰已開始對美國經濟帶來負面影響，這可從美國１０

月ＰＭＩ回落可反映一二。如待美國經濟轉差才與中國談判，這會使美國失去優勢。綜合上述情

況，筆者估計特朗普或會在未來半年內與中國解決貿易紛爭。



＊貿戰一旦告終，澳元紐元料反彈＊



假使上述分析正確，在黎明未出現前或許還會有相當多的黑暗時刻，但料日子不會太久，當

中可多加留意澳元及新西蘭元。因為如中美貿易戰告一段落，屆時料這兩貨幣將最具反彈能力。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

