《積金有道－劉家怡》波動市強積金應對心法

《積金有道》恆指１０月全月累跌超過２８００點，連跌６個月，１１月初股市曾急彈，大

市走向實在令投資者難以捉摸。在中美貿易戰陰霾下，１１月港股到底走向如何，沒有人能準確

預知。在這種氣氛下，強積金成員也應該藉機重新檢視一下自己的投資組合，並制定適合自己的

策略，以應對風高浪急的波動市況。



＊投資別單靠直覺＊



強積金制度已實施近十八年，但仍有不少市民缺乏積極性去管理自己的投資組合，有些成員

更會嫌麻煩，覺得供款額少就索性置之不理。過去我們一直提醒成員至少每半年檢視個人組合一

次，但大家或礙於對基金的認識及對投資市場的了解不足，寧願「少做少錯」，傾向安於現狀，

不作任何投資配置決定。

然而，強積金是個人未來退休保障的重要組成部分，大家寧可趁年輕多花時間和苦功去學習

理財，適時調配，總好過退休之時才悔不當初。在此勸導成員，宜盡早提升理財知識，及時籌劃

和執行退休儲蓄計劃。大家亦必需了解自己承受風險的能力，多加留意巿況，才能適時調整投資

組合，就算面對波動的投資環境也能游刃有餘地處理。

另外，我們留意到不少人投資時或會憑直覺，缺乏理性分析，其實這與賭博無異。因此大家

作投資決定時，應先了解自己在投資甚麼、多作客觀數據分析，如果因為自己太忙無暇處理，不

妨徵詢專業理財顧問意見，避免「憑直覺」衝動地作投資決定。



＊擴闊投資眼光，建構多元組合減風險＊



在投資世界，我們亦會發現投資者側重本土（Ｈｏｍｅ Ｂｉａｓ）的現象，指的是投資者

往往會偏向投資在自己較熟悉的巿場。正如很多強積金成員在建構投資組合時，都偏向投資在中

、港市場，按積金局的數據顯示，成員整體上顯然以香港市場及其他亞洲市場為重點，合共逾七

成的強積金資產投資於相關市場。這種投資傾向，在現時中港股市表現疲軟下更能體現投資組合

中的地區風險。試想想若投資者近月並非將全部資產配置於中、港股票基金，受中港股市的影響

或會相對減少，如此可大大減低單一巿場因素的影響，亦可更有效發揮分散投資風險的作用。



＊貨比三家作精明部署＊



所謂「貨比三家不吃虧」，市面上的強積金基金超過４００隻，除關心回報之餘，很多成員

也很緊張收費水平，這些都可以在網上查閱和比較，我們提議大家多做功課，同時考慮不同公司

所提供的服務是否最貼合個人需要，才作出更精明選擇！

心態決定境界，在投資市場風高浪急的時候，心理上也要有充足準備，強積金成員才有更大

機會累積更豐裕的退休儲備。《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

