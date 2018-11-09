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即市新聞

09/11/2018 10:13

《品中資－羅國森》中美貿易戰是持久戰

　　《品中資》毫無疑問，中短期來說，中美貿易戰是最影響中港股市走勢的，因此，雖然上周
我已經品評過這議題，但過去一星期發生了很多事，當中包括周一（５日）在上海舉行的中國首
屆進口博覽會，以及周二（６日）舉行的美國中期選舉，所以，今日我想再為中美貿易戰把把脈


　　先談美國的中期選舉。一如民意調查的結果，今次美國中期選舉（改選國會參眾兩院議席以
及州長選舉），參眾兩院的控制權，由民主黨和共和黨瓜分。民主黨重奪失落８年的眾議院控制
權，共和黨則繼續執掌參議院。

　　從這一個角度看，未來兩年，特朗普的施政或許會有點障礙，另外，就著他個人的品德，以
及通俄門事件等等，民主黨或許會藉機再發難。當然，這未必會動搖特朗普的執政，但至少會令
他傷透腦筋！

　　不過，大家又不必有太多幻想，認為中美貿易戰可以有化解的機會，因為在這次改選當中，
仍未見到有本來支持特朗普的州份，因為受到中國的反制（中國針對一些既支持特朗普，又是出
口大豆的主要州份徵收反制的關稅），轉移支持民主黨。

　　當然，仍然有一個可能是，到這一刻為止，他們仍未受到加徵關稅的實質影響，所以，在投
票時仍未致於轉軚。日後當他們感到「痛」的時候，是否仍然死硬支持則另當別論。但當前的結
果，仍會助長特朗普的氣燄，他可以繼續有恃無恐！

＊民主黨也不反對壓制中國＊

　　另一方面，雖然一直以來，好像只有特朗普一人，挑起貿易戰的爭端，但整個共和黨，以至
部分民主黨人，其實也不反對貿易戰，因為貿易戰背後的潛台詞是阻止中國再度崛起，成為工業
強國，挑戰美國的霸主地位。

　　只不過，他們或許不贊同以貿易戰的手段來達到目的；因此，今次中期選舉，共和黨失落眾
議院的控制權，也不代表美國在中美貿易戰的立場會馬上軟化。

　　上周四（１日），美國舉行中期選舉前夕，特朗普「主動」（這個很重要，這是美國提出，
中國應約接電話而已）要求與國家主席習近平通電話，在這一刻來說，我仍然傾向相信，這是特
朗普為選戰作的部署，他未必是真心想這麼快便收手。

　　另一邊廂，湊巧本周一（５日）中國在上海舉辦首屆進口博覽會。在中美貿易戰升溫的時候
，中國舉辦這個博覽會，似乎別具意義。而主席習近平也藉機發表重要講話，從字裡行間可以看
到中國現時應對貿易戰的策略，那就是以「開放」對抗「獨家村」。

　　美國向中國出口商品徵收關稅，令中國貨難以出口美國市場，那中國就轉移出口去其他市場


＊中國將進一步開放＊

　　習近平重申，中國的對外貿易將更加開放，未來１５年，中國進口商品和服務的總額將達到
４０萬億美元。中國也會進一步降低關稅，又會加快與美國以外的世界各國合作，例如推動中、
日、韓自貿區的建立；推動中非合作論壇；支持由中國發起的上海合作組織和金磚五國組織等等


　　這一切都好像要說給特朗普聽：「你不買我的商品不要緊，那我就賣給其他人，而且會賣得
更便宜！」

　　大家有沒有留意，自從特朗普上台之後，美國就變成「獨家村」，遇到不喜歡的組織或協議
，就宣佈退出。他上任以來，至少已退出了跨太平洋夥伴關係協定、解決氣候變化的《巴黎協定
》、聯合國教科文組織、聯合國人權理事會和伊朗核協議等等，簡直多不勝數！而且，他也揚言
，有可能退出世界貿易組織和北大西洋公約國。

　　我認為，中國採取的策略是合情合理，也是很恰當的，只不過，要由倚賴出口美國，以及倚
賴美國進口部分關鍵的電子晶片，馬上過渡至其他國家不是這麼容易，也是需要時間的。我相信
，中國會千方百計在未來幾年刺激內需，以替補出口放緩的打擊。

　　但現實上，無論中國和美國也不是完全想關掉談判的大門，所以，雙方仍然有可能達成某程
度的協議，未必完全是放棄貿易戰，但有機會將影響範圍減至最小。所以，我的看法是，中美貿
易戰會是一場持久戰，有時候規模會大一些，有時候會小一些而已！
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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