《品中資－羅國森》中美貿易戰是持久戰

《品中資》毫無疑問，中短期來說，中美貿易戰是最影響中港股市走勢的，因此，雖然上周

我已經品評過這議題，但過去一星期發生了很多事，當中包括周一（５日）在上海舉行的中國首

屆進口博覽會，以及周二（６日）舉行的美國中期選舉，所以，今日我想再為中美貿易戰把把脈

。



先談美國的中期選舉。一如民意調查的結果，今次美國中期選舉（改選國會參眾兩院議席以

及州長選舉），參眾兩院的控制權，由民主黨和共和黨瓜分。民主黨重奪失落８年的眾議院控制

權，共和黨則繼續執掌參議院。



從這一個角度看，未來兩年，特朗普的施政或許會有點障礙，另外，就著他個人的品德，以

及通俄門事件等等，民主黨或許會藉機再發難。當然，這未必會動搖特朗普的執政，但至少會令

他傷透腦筋！



不過，大家又不必有太多幻想，認為中美貿易戰可以有化解的機會，因為在這次改選當中，

仍未見到有本來支持特朗普的州份，因為受到中國的反制（中國針對一些既支持特朗普，又是出

口大豆的主要州份徵收反制的關稅），轉移支持民主黨。



當然，仍然有一個可能是，到這一刻為止，他們仍未受到加徵關稅的實質影響，所以，在投

票時仍未致於轉軚。日後當他們感到「痛」的時候，是否仍然死硬支持則另當別論。但當前的結

果，仍會助長特朗普的氣燄，他可以繼續有恃無恐！



＊民主黨也不反對壓制中國＊



另一方面，雖然一直以來，好像只有特朗普一人，挑起貿易戰的爭端，但整個共和黨，以至

部分民主黨人，其實也不反對貿易戰，因為貿易戰背後的潛台詞是阻止中國再度崛起，成為工業

強國，挑戰美國的霸主地位。



只不過，他們或許不贊同以貿易戰的手段來達到目的；因此，今次中期選舉，共和黨失落眾

議院的控制權，也不代表美國在中美貿易戰的立場會馬上軟化。



上周四（１日），美國舉行中期選舉前夕，特朗普「主動」（這個很重要，這是美國提出，

中國應約接電話而已）要求與國家主席習近平通電話，在這一刻來說，我仍然傾向相信，這是特

朗普為選戰作的部署，他未必是真心想這麼快便收手。



另一邊廂，湊巧本周一（５日）中國在上海舉辦首屆進口博覽會。在中美貿易戰升溫的時候

，中國舉辦這個博覽會，似乎別具意義。而主席習近平也藉機發表重要講話，從字裡行間可以看

到中國現時應對貿易戰的策略，那就是以「開放」對抗「獨家村」。



美國向中國出口商品徵收關稅，令中國貨難以出口美國市場，那中國就轉移出口去其他市場

。



＊中國將進一步開放＊



習近平重申，中國的對外貿易將更加開放，未來１５年，中國進口商品和服務的總額將達到

４０萬億美元。中國也會進一步降低關稅，又會加快與美國以外的世界各國合作，例如推動中、

日、韓自貿區的建立；推動中非合作論壇；支持由中國發起的上海合作組織和金磚五國組織等等

。



這一切都好像要說給特朗普聽：「你不買我的商品不要緊，那我就賣給其他人，而且會賣得

更便宜！」



大家有沒有留意，自從特朗普上台之後，美國就變成「獨家村」，遇到不喜歡的組織或協議

，就宣佈退出。他上任以來，至少已退出了跨太平洋夥伴關係協定、解決氣候變化的《巴黎協定

》、聯合國教科文組織、聯合國人權理事會和伊朗核協議等等，簡直多不勝數！而且，他也揚言

，有可能退出世界貿易組織和北大西洋公約國。



我認為，中國採取的策略是合情合理，也是很恰當的，只不過，要由倚賴出口美國，以及倚

賴美國進口部分關鍵的電子晶片，馬上過渡至其他國家不是這麼容易，也是需要時間的。我相信

，中國會千方百計在未來幾年刺激內需，以替補出口放緩的打擊。



但現實上，無論中國和美國也不是完全想關掉談判的大門，所以，雙方仍然有可能達成某程

度的協議，未必完全是放棄貿易戰，但有機會將影響範圍減至最小。所以，我的看法是，中美貿

易戰會是一場持久戰，有時候規模會大一些，有時候會小一些而已！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

