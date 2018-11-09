《廣匯論勢－鄭廣復》民主黨２０２０年料可重新執政

《廣匯論勢》美國中期選舉塵埃落定，根據已點算的票數，民主黨在眾議院取得至少２２５

個席位，共和黨則保有１９７席，但仍有１３個議席在點算中；參議院方面，民主黨有２６席需

要改選，而共和黨只有９席改選，但最新點票結果顯示，共和黨仍然僅佔５１席，未能擴大對參

議院的控制，但民主黨的席位亦減至４６個。然而要注意，民主黨在參眾兩院所得席位總數最少

達到２７１席，若然今次是大選而非中期選，民主黨已經成為執政黨！



當然，大選是以拿到相對最多普選票數者全取一州選舉人票計算，在中期選能取得最少

２７１席不等於大選亦有相同成績，但我們若仔細看看就會知道，民主黨在２０２０年大選中翻

盤的機會究竟有多大。先看看，共和黨在２０１６年大選中主要贏得的關鍵州份在今屆中期選後

有何變化，這些州份在分別是：佛羅里達州、俄亥俄州、北卡羅來納州及賓夕法尼亞州。



＊共和黨在關鍵州份失勢＊



佛羅里達州：共和黨以眾議院１５對１１個選舉人票贏得該州的所有２９票，但在今屆眾議

院改選中，共和黨只得１４席，民主黨有１３席，差距大幅拉近。



俄亥俄州：共和黨在今次中期選維持１２對４的優勢，預料下屆大選仍可保有１８個席位。



北卡羅來納州：共和黨在上屆大選中以１０對３個眾議院席位及兩個參議院席位，取得該州

共１５個選舉人票，今次中期亦成功維持兩個參議院席位，並已取得９個眾議院席位（仍有１席

未有結果），如無意外，大選亦可全取該州選舉人票。



賓夕法尼亞州：共和黨上屆大選在眾議院以１０對６票，贏得該州所有１８個選舉人票，但

在今次中期選，兩黨在參議席各佔一席，在眾議院亦以９對９票打成平手，故關鍵在於哪一黨得

獲得更多的普選票數。



除此之外，民主黨在亞利桑那州的眾議員席位，由２０１６年大選時的４席增至５席，共和

黨則由５席減至４席，若然能奪得一個參議院席位，下屆大選亦要以普選票數定勝負。另一個較

多票數的密歇根州，民主黨增加兩個眾議院席位，與共和黨形成７對７的局面，但由於其保住了

兩個參議院席位，下屆大選只要保持現狀，該州１６個選舉人票將全部落入民主黨手上。



＊三州翻盤大選形勢逆轉＊



以大選的計算方式，今屆翻盤州份及票數有：科羅拉多州９票（４比３）、密歇根州１６票

（７比７）、弗吉尼亞州的１３票（７比４），民主黨在這三州已奪回３８個選舉人票。從上屆

大選結果分析，希拉里取得２３２票，特朗普取得３０６票，但民主黨若可在下屆大選維持中期

選的形勢，民主黨總統候選人將會取得剛好２７０票的最低門檻當選總統，這還未考慮兩黨在賓

夕法尼亞州的參眾兩院平分秋色，民主黨會否在普選票數較多的情況下奪得２０個選舉人票的可

能性！故幾乎可以肯定，民主黨將於２０２０年的大選重新上台執政！

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

