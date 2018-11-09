《神州縱橫－凌昆》中日強化合作紅利多

《神州縱橫》周前日本首相安倍晉三訪華與習近平及李克強會面，並聲稱要把中日關係引入

新時代。會面的具體成果及地緣政治戰略意義頗為豐富，對當前中美對抗及中國長遠發展均可帶

來對中國有利的影響，故值得總結及審視。



＊安倍訪華成果多＊



峰會帶來的具體成果為數不少且覆蓋全面。在防務及安全方面，將重啟艦艇互訪，商談建立

海空緊急聯絡專線，和達成海上搜索、救助協定，還要把東海變為和平友好合作之海。在經貿方

面，達成了貨幣互換，設立東京人民幣結算中心，重開東海油氣共同開發項目，和ＡＥＯ互認等

協議。中國將重新審視由日本地震區輸入食品，並建立中日兩國的創新對話機制以促進技術轉移

及產權保護。尤為重要者是日方表示願積極參與「一帶一路」建設，兩國企業還簽訂了逾５０項

總值達１８０億美元的合作拓展第三方市場協定。在政治方面，訂下２０１９為中日青少年交流

年，中國也將贈送一對大熊貓予日本。由上述可見雙方除了重開之前有過但因交惡而中斷的合作

外，還建立了一些新的合作機制。為保證持續的高層交往，安倍邀請習近平明年訪日，習表示會

積極考慮。如成事將是１１年來首有中國國家主席訪日。這些發展清楚表示兩國全面恢復正常交

流，在經貿上合作著力尤多。



＊第三方合作成典範＊



經貿上最值得注意者是在第三方合作上所取得的重大成果：協定數量及規模俱大，覆蓋領域

及涉及第三國俱多。這乃很有創新性的突破，不單表示中日兩國在「一帶一路」發展上邁開合作

大步，更可為其他國家作示範及起催促作用。中國近年積極推動與歐洲等發達國進行第三方合作

，但進展較慢，故這次中日的示範行動是一劑有力的強心針。項目涉及能源、製造、物流及金融

等廣泛業務，例子包括中日企業共同在泰國建智慧城市、在德國擴建海上風電、提供老人ＩＴ服

務，和兩國金融機構共為第三國基建融資等。融資一項意義尤大：這將為「一帶一路」項目集資

開拓了在單邊及多邊機制外的第三條道路，即雙邊融資方案。多邊機制現有中國主導的亞投行和

日本主導的亞發行，中日強化合作表示兩行也將可增強合作。第三方合作將按市場主導及互利共

贏原則進行，其好處在於：（一）減少之前兩國在搶奪海外項目時的惡性競爭。（二）促成雙方

優勢互補，特別是生產要素互補，由此增加項目效益。（三）讓中日企業面對的風險下降，聯手

可更有力應對風險。無論如何，世界第二和第三大經濟體若能充誠合作，對兩國以至世界都可帶

來重大紅利。《資深評論員 凌昆》

