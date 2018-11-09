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即市新聞

09/11/2018 12:09

《真知灼見－溫灼培》美債息升不利環球股市，反有利美元

　　《真知灼見》於今晨議息會上，聯儲局如預期宣布維持所有貨幣政策不變，息率保持於２％
至２﹒２５％之間。在其聲明中，聯儲局指美國勞工市場持續強勁，而整體經濟則在高速增長，
所以聯儲局有必要繼續其循序漸進的加息步伐。相對比９月的議息聲明，今次基本上沒太大分別
。而從利率期貨價格變化顯示，現市場估計１２月１８及１９日議息會聯儲局加息機會達
７４％。回想在今年１０月底，當時美國公布第三季ＧＤＰ增長回落至３﹒５％水平，遠較第二
季的４﹒２％增長低。加上美股自１０月初開始作出顯著調整，令市場擔心特朗普年初的減稅政
策對經濟帶來的效益正開始減退，但從今次聯儲局的聲明，明顯給予了市場對美國經濟前景信心


＊兩大因素支持美債息再走高＊

　　除了議息會，值得留意是美國１０年期債券孳息率昨晚（８日）以３﹒２４１％收市，較周
三（７日）水平３﹒２１３％進一步上升，現在已相當逼近１０月９日的高位３﹒２６１％。美
國１０年債息走高對環球股市以至對新與市場貨幣可視為不利。至於美債息前景，我們認為進一
步走高可能性較大，原因主要有兩。首先，聯儲局未有改變其循序漸進加息方向。隨聯儲局逐步
加息，按常理美債息將有很大機會跟上。此外，隨美國四處牽起貿易戰，料到明年起將多少有助
改善美國貿赤。美國貿赤縮減，意味其他國家所能賺取美元資金數量將可能減少。這會削弱其他
國家對美債的購買力。面對龐大財赤，美國政府相信要繼續增加發債。當美債供應增，但買美債
的國家減少，美債價跌，債息升料將可預見。所以建議大家投資者不能忽略美債息升對環球股市
帶來拖累的可能性。不過，美債息升對美元則較為有利，當中尤要留意對息率變化較敏感的日圓
，相信屆時日圓所受壓力會較大。

＊中國出口明年將會大幅減少＊

　　最後回看中國出口數字。中國１０月份出口按年比上升１５﹒６％，入口增長雖出現更大的
２１﹒４％增長，但這並無損中國的貿易盈餘。中國１０月貿易盈餘仍高企３４０﹒２億美元，
較９月的３１６﹒９億進一步攀升。不過，當閱讀上述數字時大家別過份興奮，以為美國牽起的
貿易戰對中國出口不單沒影響還能增強中國出口。據了解，出現這情況是因為不少美國入口商為
趕及於明年１月１日特朗普政府把中國貨物入口關稅由１０％加至２５％前輸入中國貨，因而出
現上述情況。也是說，到了明年中國出口將有機會出現大幅減少。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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