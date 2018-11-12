《一周攻略－周進略》大波幅物以類聚，第四季量力而為

《一周攻略》剛過去的一周，全球市場經歷了兩大焦點事件，一是美國中期選舉，二是美聯

儲議息。說起來，論新聞消息的關注程度，前者當然是鋪天蓋地，人人談論，而過程中，也對市

場有不少影響；至於後者，相對來說，新聞處理比較低調。



＊美兩黨勢力均衡，無礙貿易布局＊



先說前者吧。選情大致上如外界預期，兩黨的勢力均衡有一定改變，令人聯想到，特朗普原

本致力推行的政策，可能遇上阻力，尤其當民主黨執意要對著幹，凡特朗普擁護的都要反對的話

，則很可能是麻煩，沒完沒了。

然而，說實在，對於市場上最切身利益關注的，例如貿易戰，美國試圖改變原本的遊戲規則

，由多邊貿易，變為逐個擊破，希望拿到最多好處，這種策略，既已提出，大概會繼續執行，不

容易因為兩黨的位置有變，而一次過不同。



＊美國經濟數據向好，加息提速更待何時＊



當然，對於當地民生特別關心的議題，例如槍械管制或醫改等，自然是人人都有興趣，長遠

而言，醫改的問題，更是結構性的關乎美國財政壓力，但短期而言，未有太大影響。

但是，說到對金融市場的影響，恐怕還是美聯儲的議息較重要。可不是嗎？９月議息後，本

來加息根本毫無懸念，但聯儲局主席鮑威爾特別提醒，投資者不必再斤斤計較於聲明字眼等，反

而可以直接從經濟數據得悉加息動向，如此說來，既然美國經濟好景至此，ＧＤＰ增速比長期平

均為快，而失業率處於歷史性的低位，通脹不論是整體或核心，都是２％水平附近，符合局方要

求，則如今不加息，更待何時？如今不提速，又更待何時？



＊幣策盡量復常加上去，好待日後減下來＊



如此一來，１０月大跌，雖然有人聯想到是中期選舉前的不明朗因素困擾，但恐怕更多是因

為央行真的出手了，之前一直忍著不急於加息收緊貨幣政策，但金融海嘯以來，非常時期的非常

手段，實在用得太久了一點，如今不盡快回復正常，稍後一兩年，萬一因為貿易戰或其他因素，

令經濟放緩，甚至衰退，哪裡還有空間減息下去？

正因如此，目前所見，踏入第四季，資產價格波幅擴大，正是投資者重整資產配置時期，必

然面對，大家有不同信念和看法，重新再投票，過程中，波動難免，風險的確存在。



＊別以長期基本面，勉強支持蝕本貨＊



此之所以，美股多年來平穩向上，以低波幅姿態示人，亦不得不在１０月有大波幅。一般而

言，波幅是有物以類聚的特性，稍後有機會繼續大波幅，不要因為１１月份有點反彈甚麼，便以

為真的止跌回穩。尤其港股「先天下之憂而憂」，人家升，港股不太升；人家剛開始跌，港股已

大跌。

說起來，近幾個月，以持盈保泰為最佳應對，如今看來，時機最合宜，沒有太大懸念，第四

季，波幅繼續大，投資者要量力而為，尤其原已設定的止蝕和風險承受能力，一定要有執行的紀

律，更不應以中長期的基本面因素，去勉強支持自己死守於已經改變了大趨勢的蝕本貨身上。《

經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

