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12/11/2018 09:05

《選股情報－石鏡泉》中美貿談攏？

　　《選股情報》美媒傳，習特會於１１月底，在Ｇ２０會面後，會簽訂「中美貿易的諒解備忘
協議」。若是，恆指２４５００可以是個底。各位做好功課未？
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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