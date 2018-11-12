《談國論企－黎偉成》須防美國續各方面不同形式制華

《談國論企》中美於２０１８年１１月９日在華盛頓的外交安全第二輪對話，為兩國元首月

底在阿根廷舉行的２０國集團Ｇ２０峰會期間會晤作準備，無疑是正面的，能否如此番對話期盼

的取得積極成果，很大程度看特朗普的誠意和信諾。我相信以特朗普為代表的美方今後仍會繼續

在各方面以不同形式的制華，乃中方須防人之不仁也。



＊對華掀貿戰又表無疑遏止中國更軍事示威＊



需要指出者，乃：中國國家主席習近平和美國總統特朗普同時出席Ｇ２０峰會期間，舉行雙

邊峰會，是十分正常甚至必然的重大外交交往，否則便在相當程度意味在美方主導掀起的對華貿

易戰使兩國關係日趨惡化。由是由中央中央政治局委員重難日金中央外事工作委員會辦公室主任

楊潔箎，與美國國務卿蓬佩奧、國防部長馬蒂斯共同主持的第二輪中美外交安全對話，為習特合

晤取得積極成果做準備，基本展示出相對良性的信息，但從新華社就對話所發布的資料，予人有

感雙方顯然存在頗多分歧和矛盾。

特別是（甲）在全面闡述（一）台灣、南海和新疆等問題時，美方僅在（１）台灣問題上有

回應：「美國政府繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報」，為絕對官方正式「答案」

，要不，便會引起勃然大波。言歸言，行惡化，美對台「斷交」頻頻之新「見」、化整為零式的

「售武」、修「例」間接容許與台作「官」道交往等，加上在「台獨」似無實有的支持，皆非言

之有誠。

再看（２）南海問題。新華社引述中方強調「中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的

主權」，而「在自己的領土上建設民用和必要防禦設施是行使國際法賦予主權國家的權利」，但

未有述美方的反應，相信蓬佩奧還是堅持美方有在國際海域、天空航行的權利等陳腔，繼續派美

艦、軍機「巡邏」，實為軍事上對華「示威」。

和（３）新疆問題。中方強調「新疆事務是中國內政，外國無權干涉」，並表示新疆當前

「社會大局穩定」，「經濟發展勢頭良好」，而重要的是「各民族和諧相處」；但又十分明確地

提出「中方希望美方尊重事實，停止干涉中國內政」，此語予人有感美國顯然繼續在新疆等問題

上干涉中國的內政，而新疆大局現時是穩定的，情況會否改變，就看特別是以美國為主的國家以

種種「理由」干涉。這是一個不可忽視的問題。

（二）經濟方面。尤其令人「感到興趣」的，是美方所介紹的「美國戰略意圖和對華政策」

，所強調的「美方歡迎中國經濟發展，樂見中國取得成功，無意遏制中國」，乃口是心非之言，

君不見特朗普於２０１８年３月起由言到行對中國發起的貿易戰，由經貿、科技以至投資等許許

多多方面而戰，更有可能把加徵關稅額度提升而引發至全面貿戰的嚴重災難性的惡境，是之為「

無意遏制」、「樂見成功」？

由是中方強調「中國堅定不移走中國特色社會主義道路，堅持改革開放，堅持走和平發展道

路，堅持與世界各國共同推動構建人類命運共同體」，乃與美方為各自陳述。



＊對特朗普承諾高度保留要自我完善本國實力＊



還有（三）在外交安全對話中的軍事，中方強調「中國堅定奉行防禦性國防政策，適度發展

軍力是為了維護國家安全。中國無意同任何人搞軍備競賽」，所言甚是。中國不自我適度發展軍

力，就不能維護國家安全，尤其是中國在領土、領海與周邊國家相隣，總會有這樣或那樣大大小

小問題，沒有足夠的軍力，難以維護本國合法的權益，難道要靠向美國進口軍備嗎？

至於（乙）美國中期選舉之後，民主黨取得眾議院的控制權，對特朗普的施政無疑會產生一

定的制衡作用，但美國對華的政策保持「強硬」，又會是「無可置疑」之事。因為上一任的美國

總統奧巴馬，實際以「重返亞洲」的口號，聯同以日本為主的亞太區國家在政治、經濟、軍事等

方面「圍堵」中國，如今特朗普只是更為直接地推出貿戰，甚至在經濟、科技、投資等方面「封

殺」，比民主黨更為明目張膽而矣，政策並無分別，策略上有惡劣和不太惡劣之分也。

更重要者，為（丙）特朗普肯定是一個言而無信者，最新的例證為此廝居然可以完全否定中

美第三輪貿易磋商達成的《聯合聲明》，一己決意作出加徵關稅貿戰。其言與諾，難信！

建議中國千萬不要相信特朗普之「承諾」，對習特最新的峰會可能達成的「結果」，高度保

留，還是自我完善本國政經實力為本也！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

