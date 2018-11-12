《外匯達仁－盧楚仁》歐洲好事多磨，美元漁人得利

《外匯達仁》美匯走勢持續向好，已向上突破早前的雙頂高見９７﹒３５７，停留在去年６

月以來的高位。相信一方面受上星期聯儲局議息後的鷹派會後聲明所致，二方面美國勞工統計局

上星期五（９日）公布的１０月ＰＰＩ數據勁升所帶動。另一方面，主要對手貨幣英鎊、歐元和

日圓均全面受壓，亦間接利好美匯指數。



美國１０月ＰＰＩ創２０１２年以來最強勁的月增長率，遠高於前值和市場預期，主要受

１０月份紐約期油價格上升至接近７７美元的２０１４年９月的新高，帶動生產物價指數大幅上

升。但我認為這數據不能作準，來反映美國通脹惡化。原因是紐約期油在１０月高見接近７７美

元之後便大幅下跌，由高位下跌至今已超過２３％，所以未來所公布的相關ＰＰＩ數據會大幅放

緩。



＊意預算案困擾歐元＊



不過，歐洲貨幣唔爭氣，亦導致美匯逞強的主要原因。在脫歐談判方面，真的似夢迷離，像

霧又像花，竟在最後關頭之際又再出現阻滯，歐盟仍然不願意接受英國提出來的愛爾蘭邊境提案

。而且，再有英國官員因不滿文翠珊而提出請辭，據英國泰晤士報報道，指有４名英國支持留歐

的大臣即將辭職，令英鎊全面受壓，而跌破１﹒２９００水平。



在歐元方面，不單止被脫歐談判所拖累，而意大利在明天（１３日）提交修正版的預算案前

夕，仍展示其強硬姿態，表示不打算讓步，會維持財政預算赤字在２﹒４％，歐元匯價受此拖累

下亦已跌穿雙底１﹒１３００水平，若問題持續困擾的話，歐元短線將邁向１﹒１１１９水平。

不過，若真的到１﹒１１１９水平的話，不妨可在此趁低吸納博反彈，原因是上述問題一旦出現

轉機，歐元及英鎊可望出現報復式反彈。歐元有望重上１﹒１５００至１﹒１６００水平，而英

鎊則有望重上１﹒３１７５至１﹒３２３６水平。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

