《美元走勢－羅明立》美聯儲加息態度強硬，美匯或先考驗９８關口

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１４﹒２１ １１３﹒８４ １１４﹒１５

歐元╱美元 １﹒１３３０ １﹒１２６８ １﹒１２７２

英鎊╱美元 １﹒２９４７ １﹒２８６３ １﹒２８６８

美元╱瑞郎 １﹒００９６ １﹒００５６ １﹒００８８

美元╱港元 ７﹒８３４６ ７﹒８３０４ ７﹒８３１９



《美元走勢》美國１０月份生產價格指數（ＰＰＩ）按月上升０﹒６％，高於預期的

０﹒２％；按年增長達到２﹒９％，亦高於預期的２﹒５％，更創下６年以來最大升幅。美聯儲

主席鮑威爾將出席達拉斯聯儲銀行主辦的研討會，並就經濟前景發表看法。投資者亦關注本周三

（１４日）美國發表的１０月份通脹數據，以評估美聯儲進一步加息的計劃。由於ＰＰＩ數據強

勁，美匯指數受到支持，今早（１２日）更升至９７﹒４０水平。美聯儲顯示比較強硬的加息態

度，後市可先考驗９８關口。



英國第三季ＧＤＰ初值按季增長０﹒６％，創下２０１６年第四季以來最大增幅，反映英國

經濟基調良好，只要英國脫歐順利，可以預期英倫銀行會逐步收緊貨幣政策。不過，現時脫歐談

判仍未完成，愛爾蘭的邊境問題仍有待解決，因此投資者仍未能排除英國出現無序脫歐的風險，

加上美元處於強勢，英鎊暫時會受壓但接近１﹒２８可博短線反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１４﹒２０ １１２﹒５０ １１４﹒８０

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８３０ １﹒２９６０ １﹒２７８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７２８０ ０﹒７１３０ ０﹒７３３０

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

