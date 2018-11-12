《美元走勢－羅明立》美聯儲加息態度強硬，美匯或先考驗９８關口

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１４﹒２１ １１３﹒８４ １１４﹒１５
歐元╱美元 １﹒１３３０ １﹒１２６８ １﹒１２７２
英鎊╱美元 １﹒２９４７ １﹒２８６３ １﹒２８６８
美元╱瑞郎 １﹒００９６ １﹒００５６ １﹒００８８
美元╱港元 ７﹒８３４６ ７﹒８３０４ ７﹒８３１９
《美元走勢》美國１０月份生產價格指數（ＰＰＩ）按月上升０﹒６％，高於預期的
０﹒２％；按年增長達到２﹒９％，亦高於預期的２﹒５％，更創下６年以來最大升幅。美聯儲
主席鮑威爾將出席達拉斯聯儲銀行主辦的研討會，並就經濟前景發表看法。投資者亦關注本周三
（１４日）美國發表的１０月份通脹數據，以評估美聯儲進一步加息的計劃。由於ＰＰＩ數據強
勁，美匯指數受到支持，今早（１２日）更升至９７﹒４０水平。美聯儲顯示比較強硬的加息態
度，後市可先考驗９８關口。
英國第三季ＧＤＰ初值按季增長０﹒６％，創下２０１６年第四季以來最大增幅，反映英國
經濟基調良好，只要英國脫歐順利，可以預期英倫銀行會逐步收緊貨幣政策。不過，現時脫歐談
判仍未完成，愛爾蘭的邊境問題仍有待解決，因此投資者仍未能排除英國出現無序脫歐的風險，
加上美元處於強勢，英鎊暫時會受壓但接近１﹒２８可博短線反彈。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 買入日圓 １１４﹒２０ １１２﹒５０ １１４﹒８０
歐元╱美元 觀 望
英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８３０ １﹒２９６０ １﹒２７８０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 沽出澳元 ０﹒７２８０ ０﹒７１３０ ０﹒７３３０
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》