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即市新聞

12/11/2018 16:03

《美元走勢－羅明立》美聯儲加息態度強硬，美匯或先考驗９８關口

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１４﹒２１　　　１１３﹒８４　　　１１４﹒１５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３３０　　　１﹒１２６８　　　１﹒１２７２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９４７　　　１﹒２８６３　　　１﹒２８６８
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００９６　　　１﹒００５６　　　１﹒００８８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３４６　　　７﹒８３０４　　　７﹒８３１９

　　《美元走勢》美國１０月份生產價格指數（ＰＰＩ）按月上升０﹒６％，高於預期的
０﹒２％；按年增長達到２﹒９％，亦高於預期的２﹒５％，更創下６年以來最大升幅。美聯儲
主席鮑威爾將出席達拉斯聯儲銀行主辦的研討會，並就經濟前景發表看法。投資者亦關注本周三
（１４日）美國發表的１０月份通脹數據，以評估美聯儲進一步加息的計劃。由於ＰＰＩ數據強
勁，美匯指數受到支持，今早（１２日）更升至９７﹒４０水平。美聯儲顯示比較強硬的加息態
度，後市可先考驗９８關口。
　　
　　英國第三季ＧＤＰ初值按季增長０﹒６％，創下２０１６年第四季以來最大增幅，反映英國
經濟基調良好，只要英國脫歐順利，可以預期英倫銀行會逐步收緊貨幣政策。不過，現時脫歐談
判仍未完成，愛爾蘭的邊境問題仍有待解決，因此投資者仍未能排除英國出現無序脫歐的風險，
加上美元處於強勢，英鎊暫時會受壓但接近１﹒２８可博短線反彈。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１４﹒２０　　　１１２﹒５０　　　１１４﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８３０　　　１﹒２９６０　　　１﹒２７８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　沽出澳元　　０﹒７２８０　　　０﹒７１３０　　　０﹒７３３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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