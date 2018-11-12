《真知灼見－溫灼培》仍是看強美元

《真知灼見》美國國會中期選舉塵埃落定，民主黨重獲眾議院操縱權。初步見，市場普遍認

為民主黨在打擊中國貿易的政策上與共和黨較一致；加上民主黨與工會關係密切，對打壓中國貿

易態度上或較共和黨有過之而無不及。在新國會組成下將如何影響特朗普的對華政策，待本月底

的Ｇ２０中美元首會面時將自有分曉；中美「是和是戰」料將直接左右環球投資氣氛以至澳紐貨

幣匯價。



另一值得關注焦點是美１０年債息有逐步走高情況。按常理，隨聯儲局逐步加息美債息是會

跟升。此外，若因貿易戰導致未來美國貿赤縮減，當其他國家少賺了美元，這也會削弱這些國家

對美債的購買力。另邊廂，面對龐大財赤，相信美國政府將要繼續增加發債。當美債供應增，但

買美債的國家減少，美債價跌，債息升料將可預見。當美債息與其他國家債息差距拉遠，這對環

球股市可視為不利，但對美元料屬利好。



現時市場傾向支持美元因素較多。留意本周意大利就財赤問題與歐盟的爭拗，若處理不當可

對歐元帶來衝擊。按歐盟委員會要求，本周二（１３日）意大利必須根據歐盟規條對其財赤預算

案作出修正。意大利早前表明不會就範，而歐盟則警告會懲治意大利，雙方矛盾會否在本周一觸

即發又或最終會冰釋前嫌，料將左右本周歐元匯價走勢。技術上１﹒１３美元是歐元一個重要支

持位，若跌穿提防可能歐元有機會邁向１﹒１１美元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

