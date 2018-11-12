《保障全方位－左偉豪》被保人與受益人小百科

《保障全方位》的將來作更充足準備。購買保險無非為保障自己及摯愛家人，但很多人購買

保險時卻忽略了一些細節，例如被保人及受益人的安排。這不但可能會影響購買保單的承保機會

，更重要的是未能最大程度發揮保單的功能。透過以下的小百科，希望讓大家進一步了解有關保

單的細節及注意事項。



＊靈活安排更換被保人，達成跨代財富傳承＊



一份保單一般存有三個角色：投保人、被保人及受益人。投保人即保單持有人，而被保人是

受保險計劃所保障的人，很多時是與投保人為同一人。可是，現時嶄新的保險產品具有更大靈活

性，例如市面有些儲蓄產品允許更換被保人。原理是最初投保人作為保單持有人，再更換未成年

的兒女為新被保人，並當他們年滿１８歲時將保單持有權轉移至他們。兒女作為新保單持有人，

亦可更換被保人至他們未成年的後代，並將保單持有權再轉移，如此類推。保單價值不會因為更

換被保人而受影響，藉此形成跨代財富傳承。這樣投保人則可作更長遠的打算，將財富傳承惠澤

後代。



＊受益人的「可保權益」＊



受益人是指在受保人不幸身故後，有權領取相關賠償的人。到底誰可成為保單受益人？這視

乎保單受益人對被保人是否擁有「可保權益」。一般而言，被保人的生命與受益人需存在特定關

係，如配偶、子女。如果受益人與被保人之間不存在「可保權益」，保險公司可能會基於「道德

風險」，在核保時為免受益人與被保人在毫無利益關係下獲得賠償金，因而不接受填寫無「可保

權益」受益人的保單。不過，於保單生效後，投保人有機會轉換其他不存在「可保權益」的受益

人，例如慈善機構。

保單被保人和受益人可能會隨著不同人生階段而轉變。例如在單身時，可能只會考慮到父母

，但組織家庭後可能想照顧配偶、子女甚至子孫。因此，我們要適時檢討及評估保單的有關安排

，為身邊重要的人未雨綢繆。註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

