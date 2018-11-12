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即市新聞

12/11/2018 09:12

《地產人眼－黃漢成》淡市大手買靚舖，自用投資兩相宜

　　《地產人眼》本港大型基建陸續落成開通，帶動旅遊及零售業持續暢旺，零售業總銷貨價值
連升多月，其中珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷售表現更為凸出，在銷售前景樂觀下，近日有鐘
表珠寶店及金行轉租為買，大手入市購入其一直所租用的舖位，而這些舖位，不約而同地都是位
於核心旺區的「靚舖」。
　
　　近年核心區商舖租金雖有較大幅度的調整，然而這類商舖大幅劈價而售卻鮮有所聞，究其原
因，只因核心區舖位供應始終有限，即使旺區一線街道有新樓宇落成，往往也只能提供寥寥可數
的地舖，所以傳統核心旺區，向來都是一舖難求；市道暢旺之時，業主固然樂於手持旺舖物業，
坐收高昂租金，即使市道稍差的日子，業主亦十分惜售，除非業主看淡後市想減持手上物業，又
或者真的需要套現，他們才會願意放售手上的核心區舖位，所以根據筆者多年經驗，大多在市道
較淡靜之時，才能買到真正的旺區靚舖。
　
　　另一方面，香港地少人多，土地資源不足，物業更是彌足珍貴，即使地產市道有起有落，但
隨著人口不斷增加，各類民生、商業活動日益頻繁，大眾對住宅及工商舖物業始終有著強烈的剛
性需求，上述鐘表珠寶店及金行因清楚了解店面的營業情況，認為值得投資，遂轉租為買，營商
者自置物業後，就能把精神集中在發展本業生意之上，不用再擔心業主隨時加租，又或者約滿被
逼遷，有利成本控制及長遠籌劃，即使將來結束生意，亦可把舖位出售或租予別人，正是進退皆
可，所以自置物業始終是成功致富的王道。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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