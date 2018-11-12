《融天納地－溫天納》中國科創板倒逼Ａ股改革港股創新

《融天納地》目前正值中美貿易爭端持續、中國經濟轉型的陣痛期，國家領導上周正式宣布

中國科創板的設立，表明了中國堅持市場化道路，符合進一步改革開放的承諾，以及照顧中小企

的融資需要，從而鼓勵社會對高新科技產業的投入。



筆者亦與不少內地專家進行探討，設立科創板並試點註冊制為Ａ股ＩＰＯ體制市場化改革的

重大突破，有助推動上交所的國際化，讓上海國際金融中心發揮關鍵性的重要作用。此策略對內

地宏觀經濟有積極作用，擴大直接融資，刺激科技創新，發展實體經濟，更可彌補創板和新三板

不足之處。



考慮中國目前的經濟大環境以及企業面臨的挑戰，科創板的設立有著極為的必要性。對於中

國的雙創、科技、新經濟企業而言，在選擇資本市場融資的道路上，多了內地科創板的一個新機

遇。在以往，一般發展的較好的科創企業多數會選擇境外的資本市場如納斯達克或港交所

（００３８８）等。中國資本市場現有的體系中，並無一個可替代的板塊，與企業的融資需求完

全配搭。此外，不少海外的中資科創概念股若希望回歸中國的資本市場，亦無完全的對接市場。

為了更好地針對配套中國實體經濟，特別是與新經濟的發展相適應，更需要設立一個對應的新板

塊。



對於設立科創板並試點註冊制，這有助支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，持續完

善資本市場基礎制度，支持新興產業的發展。當中，試點註冊制能讓新股發行節奏和價格更加市

場化，適應了經濟發展的需要。不過，筆者認為試點註冊制並不代表內地資本市場將大量擴容，

估計上交所亦會根據市場的狀況來控制新股發行的節奏，防止對市場造成不利的影響。



科創板是中國多層次資本市場的重要組成部分，有助完善資本市場結構的合理性，亦是支持

雙創的重要平臺，以及支持創新創業就業的重要渠道。在未來，科創板有助內地ＶＣ及ＰＥ退出

，完成資金鏈的良性循環。如上文所言，完善資本市場的基礎制度十分重要，當中保護投資者的

利益將會是一個重點，故此，絕對不能讓科創板成為另外一個新三板。



中國科創板主要是讓中國初創企業有一個更為便利、門檻更低，時間更快的上市融資通道選

擇，大型科創企業不用再遠赴境外上市。上海擬設立創科板，的確有機會吸走部分中國科創企業

，企業未必將香港作為上市首選地，這對香港港或構成競爭。不過，香港的競爭優勢難以取代，

香港作為中國目前的首席國際金融中心的地位始終不變。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

