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即市新聞

12/11/2018 12:45

《匯市一周－徐惠芳》脫歐談判停滯，意大利預算僵持歐元英鎊受壓

　　《匯市一周》展望本周，歐美地區將公布多個重要數據，包括歐元區第三季度ＧＤＰ、英國
和美國ＣＰＩ、美國零售銷售數據等，美聯儲主席鮑威爾及歐洲央行行長德拉吉將發表講話，意
大利也可能再次提交預算方案，油組（ＯＰＥＣ）和國際能源組織（ＩＥＡ）將公布原油市場報
告。本周特別關注周四（１５日）美聯儲局主席鮑威爾和周五（１６日）歐洲央行行長德拉吉兩
人講話。歐洲和美國重要經濟數據表現亦不能忽視。市場觀望周三（１４日）德國和歐元區
ＧＤＰ表現能否刺激歐元。

　　美聯儲局１１月議息會議貨幣政策維持不變，指標利率保持２﹒２５％上限，符合市場預期
。普遍投資者認為下次於１２月１９日美聯儲局議息會議，局方將會準備加息０﹒２５％，指標
利率上調到２﹒５％，完成全年加息四次目標預期。

　　據ＣＭＥ美聯儲觀察顯示，美聯儲今年１２月加息２５個基點至２﹒２５％至２﹒５％區間
的機會為７５﹒８％，美匯指數升至９６﹒８０水平，趨勢往上，下方支持９６﹒２０、
９５﹒７０。
　
＊穆迪料中美貿易戰將進一步升級＊
　
　　評級機構穆迪表示，未來兩年全球經濟增長可能放緩，因為中國和美國之間的貿易戰將進一
步升級，料２０１９年和２０２０年全球經濟增長將放緩至不到３﹒０％，對２０１７至１８年
的預估為３﹒３％。

　　市場預期，日本央行將陸續收緊貨幣政策，美元兌日圓於１１４﹒００水平受壓回落，現時
在此水平徘徊，下方支持１１３﹒２０、１１２﹒６５。澳洲聯儲政策聲明指出，經濟增長上揚
、勞動力市場收緊，預計將帶動通脹和薪金逐漸上揚。澳元回軟至０﹒７２３０水平，上方阻力
０﹒７２８５、０﹒７３５５，下方支持０﹒７１６０。

　　英國公布第三季度ＧＤＰ初值０﹒６％，為２０１６年第四季以來最大增幅，英國經濟在前
三季度，維持了健康的增長趨勢。但脫歐前景不明，打壓英鎊上升動力，英鎊兌美元走低。歐盟
與意大利政府之間就意國赤字預算問題繼續僵持，歐洲經濟增長放緩造成的擔憂拖累歐元走勢，
歐元兌美元下跌。

　　美國勞工部公布，１０月生產者物價指數上漲０﹒６％，為２０１２年９月以來最大漲幅，
主要是受能源和貿易服務成本大漲推動；１０月份，食品、能源和貿易服務以外的生產者價格指
數上漲０﹒２％，低於９月份０﹒４％的漲幅。美元指數上周五（９日）最高升至９７﹒０１，
距離１０月３１日觸及的１６個月高位９７﹒２不遠，收於９６﹒９０。
《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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