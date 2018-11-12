《金石為開－黃威》加息預期強化，黃金再遭美元打壓

《金石為開》因美元表現繼續堅挺，過去一周黃金走勢疲軟。美國中期選舉後民主黨與共和

黨分掌兩院，惟因結果符合預期，市場反應平靜，美股美元均現反彈。另一方面，ＦＯＭＣ政策

聲明強化１２月加息預期，短期債息走高，亦對黃金施加壓力。金價於上周的五個交易日均下跌

，全周累計跌幅達１﹒９％，再度逼近１２００美元。



美國中期選舉塵埃落定，民主黨贏下眾議院多數席位，共和黨守住參議院，基本符合市場預

期。雖然這一結果會削弱白宮的權力，特朗普未來各種政策的施行將受到限制，但市場並未驚慌

失措。反而在不確定性消除之後，風險情緒轉為樂觀，股市繼續攀升，美元止跌反彈，遏制金價

走勢。



＊聯儲１２月加息無大變數＊



另外，美聯儲議息會議結果同樣助推美元，利空金價。會議聲明中繼續給予美國經濟高度評

價，並預計聯邦基金利率目標區間進一步循序漸進地上升，與經濟活動持續擴張、勞動力市場強

勁以及通脹接近２％的目標相一致。同時，美聯儲認為經濟前景面臨的風險表現得大致均衡，對

於近期美股波動以及國內政治環境隻字未提，可見１２月加息的計劃應不會有太大變數。隨後公

美國布的１０月ＰＰＩ環比增長０﹒６％遠超預期，更是對美元走勢錦上添花。



從日線圖來看，上周金價的急挫擊穿了１０月底的回調低位，短線形勢急轉之下。ＲＳＩ向

下偏離５０的同時，ＭＡＣＤ下跌動能柱顯著增長。金價跌穿保歷加通道底部後短線或有小幅反

彈，但目前中軌已經掉頭向下，預計將於１２２０美元附近形成阻力。且通道寬度迅速擴張，下

跌空間放大，投資者不可掉以輕心。



本周多位美聯儲官員將發表講話，其中包括美聯儲主席鮑威爾；英國可能於周二（１３日）

公布「脫歐」協議草案。數據方面，重點關注美國１０月ＣＰＩ、零售銷售以及歐元區三季度

ＧＤＰ初值。整體而言，消息面及數據面給金價帶來的下行風險較大。

《六福金融分析師 黃威》

