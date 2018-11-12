《陶冬天下－陶冬》中期選舉平分秋色，石油價格再見熊市

《陶冬天下》前周兩大市場事件，風險市場的反應截然不同。第一件是美國舉行中期選舉，

民主共和分掌參眾兩院，白宮失卻立法主導權，市場反應平靜，美股美債反彈，帶動全球股市造

好，增風險權重的趨勢得以繼續。第二件是美國在對伊朗石油制裁開始前，向中國、印度、日本

等買家發出禁運豁免，原油價格應聲暴跌，布蘭特油價統計意義上進入熊市，大宗商品價格也跟

隨走軟，甚至連累黃金險守１２００大關。市場判斷美國選舉結果符合預期，所以反應相對平和

，而後者多少出乎意外，令之前投入的新產能帶來石油過剩，觸發油價調整，走出一輪逼多的行

情。美國聯儲１１月例會如預期沒有加息，它甚至沒有提及股市在上月的深度調整，逼迫市場調

整自身對未來貨幣政策的預期，十年期國債利率回擋，美元指數駐紮在高位。英國交通部長

Ｊｏ Ｊｏｈｎｓｏｎ辭職，親歐派也對文翠珊的脫歐方案表示強烈不滿，文政府風雨飄渺，英

鎊對美元跌回１﹒３關口。



美國中期選舉塵埃落定，共和黨保住參議院多數黨優勢，民主黨拿下眾議院多數席位，雙方

分別宣告自己的勝利。這次選舉出現了許多第一次，不過最重要的趨勢是共和黨溫和派議員大量

出局，他們試圖與白宮割席求選票的策略並不成功，黨內牽制特朗普的勢力轉弱，這使得特朗普

的極端作風更容易為其黨友所接受。當然民主黨控制了國會眾院，未來特朗普的施政會受到民主

黨的牽制。從經濟上看，特朗普減稅案已經通過並實施了，未來新的大規模赤字財政已經不太可

能了，這是股市最希望看到的，債市也鬆了一口氣。至於中美關係，筆者認為雙方都有意願坐下

來談，但是談出重大成果就比較困難。中美之爭在筆者看來，未必是貿易之爭，而是５Ｇ時代的

競爭力之爭，乃至全球影響力之爭，這些未必會因為中期選舉結束而結束。美國兩黨乃至知識分

子圈子裏的對華態度似乎很一致，在可預見的將來看不出有實質性改變的跡象。



石油價格持續七周下跌，前周更加速下滑並進入熊市。市場當初擔心石油供應因為美國對伊

朗制裁和委內瑞拉產能中斷，布蘭特原油價格一度升至每桶８６美元。之後美國對沙特為首的

ＯＰＥＣ成員國施壓，ＯＰＥＣ同意提高產量，美國與俄羅斯石油產量也明顯上升，紓緩了市場

對石油供不應求的擔心。前周美國宣布允許中國、印度、日本繼續進口伊朗石油，伊朗石油出口

的７５％額度在豁免清單上，讓分析員突然覺得石油有供過於求之虞，沽空單湧出，多頭踐踏敗

退，導致了油價的急跌。瑞信分析員在年初時預測油價可以升上８０美元，同時指出這將觸發新

增產能，的確如此。筆者認為目前的石油行情中有明顯的逼多成分，之後今年會維持在

７０－７５之間。



本周焦點：英國與歐盟的脫歐協議。據歐盟談判者言，雙方談判已經接近尾聲，爭取本周提

交初稿供政治拍板，不過文內閣不穩可能會拖延程序。美國１０月核心ＣＰＩ預計同比２﹒２％

，與上月持平，再次突破２％的政策目標。日本第三季度ＧＤＰ預測為－０﹒８％（環比折年率

）。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

