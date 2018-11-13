《選股情報》周一（１２日）筆者在《香港經濟日報》文「１１月１５日美股爆煲」，昨晚
（１３日）美股提前爆了？
美股爆，累街坊，只好看中港股市如何抗爆，走著瞧，筆者較樂觀，２４５００可望守。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
13/11/2018 09:08
《選股情報－石鏡泉》美股爆煲？
《選股情報》周一（１２日）筆者在《香港經濟日報》文「１１月１５日美股爆煲」，昨晚
（１３日）美股提前爆了？
美股爆，累街坊，只好看中港股市如何抗爆，走著瞧，筆者較樂觀，２４５００可望守。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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