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13/11/2018 09:08

《選股情報－石鏡泉》美股爆煲？

　　《選股情報》周一（１２日）筆者在《香港經濟日報》文「１１月１５日美股爆煲」，昨晚
（１３日）美股提前爆了？
　　美股爆，累街坊，只好看中港股市如何抗爆，走著瞧，筆者較樂觀，２４５００可望守。
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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