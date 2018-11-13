《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ十月份續回落未見進口通脹

《談國論企》中國的工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）於２０１８年９月份同比和環比增長進

一步放緩，乃受惠於（Ｉ）生產資料、原材料及加工等跌價，使整體工業生產者購進價格回落所

致，即使（ＩＩ）石油和天然氣開採業、石油加工煉焦等出廠價格止跌略升，亦不足以為憂，此

因反映出國際油價尚處相對較高水平，但油價近期節節向下料有下調之望，而（ＩＩＩ）生活資

料出廠價格處低水平，故居民消費價格ＣＰＩ可穩增，因人民幣續受強美元之壓暫未見進口通脹

，有利實體經濟在美方掀貿戰威脅底下保穩中有進發展。



＊購進價續跌而油氣出廠漲價料再回＊



來自中國國家統計局所發布的資料，工業生產者出廠價格於２０１８年１０月份同比增長３

﹒３％，相對於對上一個月的３﹒６％升幅環比少增０﹒３個百分點，而９月份又比８月份的４

﹒１％升幅低０﹒５個百分點，當然遠低於７月份的４﹒６％和６月份的４﹒７％升幅，更比２

０１７年１０月份所增的６﹒９％少增３﹒６個百分點，屬同比及環比增長持續放慢之良佳現象

。ＰＰＩ之連續四個月出現環比回落，主要因由乃（一）「生產資料」的出廠價格於２０１８年

１０月份所升的４﹒２％，比對上一個月低０﹒４個百分點，而９月份的４﹒６％又較８月份的

５﹒２％升幅回落０﹒６個百分點，更比２０１７年１０月份的９％少增４﹒８個百分點，其中

（ｉ）原材料類生產者出廠價格於是月上升６﹒７％，環比及同比分別下降０﹒６個百分點和４

﹒９個百分點，比９月份所跌的幅度又有所擴大。

（ｉｉ）加工類出廠價格期內升２﹒５％，比９月份的２﹒９％升幅回落０﹒４，而９月份

環比跌０﹒６個百分點，和同２０１７年１０月份的１１﹒６％更大幅回落９﹒９個百分點之普

。此對ＰＰＩ之進一步回落，有積極和良性的支持。

尤其要看者，乃（二）生活資料出廠價格反覆於低位０﹒７％，比上年同期的０﹒８％低０

﹒１個百分點，更是有助於ＰＰＩ下行之因，其中食品類出廠價格升幅持平於上月和上年同期的

０﹒８％低位，一般日用品環比跌０﹒１個百分點至僅１％，耐用品更跌０﹒１％而非上月尚升

０﹒２％，僅衣著類１﹒２％環比略升０﹒１個百分點。此為民生有改善之因。

再看（三）採掘類生產者出廠價格於是月份的同比增長１２﹒４％，比對上一個月的

１１﹒７％高０﹒７個百分點，但此數比２０１７年１０月份的１４﹒７％升幅少增１﹒７個百

分點，主要受困於（Ｉ）石油和天然氣開採業的產品的出廠價於２０１８年１０月份同比上升

４２﹒８％，較對上一個月的升幅高１﹒６個百分點，相對於９月份增４１﹒２％的環比多增０

﹒６個百分點要高，更相對於２０１７年１０月份所增的１６﹒５％要高２６﹒３個百分點。

和（ＩＩ）石油加工、煉焦和核燃料加工產品的出廠價格於２０１８年１０月份升２４％，

略高於９月份的２４﹒１％升幅，環比不若對上一個月多增１﹒４個百分點之況，比２０１７年

同期的１５﹒５％多增８﹒５個百分點。



＊生活資料出廠價處低水平可改善民生＊



國際原油價格於１１月份節節向下，相信會在稍遲階段影響到兩大與石油有關的主項漲價減

速，但「生產資料」項中之「燃料、動力類」購進價格增長於２０１８年１０月份的同比增長９

﹒４％，也只是比９月份９﹒２％環比多增０﹒５２個百分點，和相對於２０１７年１０月份的

１０﹒６％升幅少增１﹒２個百分點。相信油價回落有利於「燃料、動力類」回落。

需要指出者，為（四）工業生產者購進價格於１０月份達４﹒２％，比９月份之數回落

０﹒６個百分點，而上一個月的環比亦跌０﹒４個百分點，下行之態明甚。除燃料、動力類，其

中主項亦見升或跌幅收窄：（１）黑色金屬材料類的購進價格於２０１８年９月份所升５﹒６％

，環比即使升０﹒５個百分點，但比上年同期的１１﹒９％低１０﹒３個百分點。（２）有色金

屬材料及電線屬更減少１﹒７％，對上一個月跌１﹒３％，上年同期尚急升１９﹒７％；（３）

化工原料類的升幅５﹒３％，環比及同比分別回落０﹒５個百分點及４﹒１個百分點。

特朗普採取的先是「單邊主義」及「保護主義」種種劣策劣行，矛頭是重點地打擊中國，由

２０１８年３月初表態，到７月６日開始作兩輪劣舉落實，涉資達２０００億美元，且表會考慮

新徵另２６７０億美元，實作全面「貿易宣戰」，用意肯定是要把中國匆匆地壓下去，甚至「永

世不可翻身」，可見何其急切且狠毒，由是我認為中國政府一定要對特朗普寸土不讓地作出不是

反制，而是反擊，此因「惡人」之淫必須以「惡」磨之。

尤其是中國的輸美商品增長速度比美輸華要快，初步顯示特朗普單邊主義主導的貿易戰，對

美方商品的衝擊，反比中方為大，故特朗普可能「瘋情「更甚。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

