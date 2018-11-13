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即市新聞

13/11/2018 14:52

《美元走勢－羅明立》聯儲下月加息無懸念，美匯初步上升目標９８

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１４﹒０４　　　１１３﹒５８　　　１１３﹒９８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２５２　　　１﹒１２２２　　　１﹒１２４５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８８９　　　１﹒２８５２　　　１﹒２８８２
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒０１０７　　　１﹒００９４　　　１﹒０１００
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３４８　　　７﹒８３０６　　　７﹒８３２２

　　《美元走勢》新上任的美國三藩市聯儲銀行行長Ｍａｒｙ　Ｄａｌｙ於首次公開場合發言時
表示，只要美國經濟處於或超過充份就業，以及通脹率很可能高於２％的目標水平時，聯儲局便
應該維持循序漸進的加息步伐，但他亦強調局方的加息決定需要由最新的數據主導。聯儲局於
１２月幾乎肯定會再加息，加上局方持續縮減資產負債表規模，美元維持強勢，初步上升目標為
９８。
　
　　日本１０月國內企業物價指數按月上升０﹒３％，高於預期的上升０﹒１％，前值同為上升
０﹒３％。數據反映即使國際油價開始下滑，但日圓亦同時轉弱，令當地進口成本上升，有助支
撐通脹。不過，日本政府表示未來有意增加財政預算以推動基建及防災等事務，或需要日本央行
配合超寬鬆的貨幣環境支持，令日本央行貨幣政策正常化變得遙遙無期。
　
　　雖然財政預算案未獲歐盟通過，但意大利政府立場強硬，表明無意修改，歐盟可能會作出處
罰，雙方關系緊張；英國與歐盟脫歐協議仍未確定，傳出英方再有閣員考慮請辭，歐元及英鎊同
時受壓，歐元可能要考驗１﹒１１的重要支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１４﹒２０　　　１１２﹒５０　　　１１４﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８３０　　　１﹒２９６０　　　１﹒２７８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　買入澳元　　０﹒７１７０　　　０﹒７３００　　　０﹒７１３０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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