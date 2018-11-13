《美元走勢－羅明立》聯儲下月加息無懸念，美匯初步上升目標９８

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１４﹒０４ １１３﹒５８ １１３﹒９８

歐元╱美元 １﹒１２５２ １﹒１２２２ １﹒１２４５

英鎊╱美元 １﹒２８８９ １﹒２８５２ １﹒２８８２

美元╱瑞郎 １﹒０１０７ １﹒００９４ １﹒０１００

美元╱港元 ７﹒８３４８ ７﹒８３０６ ７﹒８３２２



《美元走勢》新上任的美國三藩市聯儲銀行行長Ｍａｒｙ Ｄａｌｙ於首次公開場合發言時

表示，只要美國經濟處於或超過充份就業，以及通脹率很可能高於２％的目標水平時，聯儲局便

應該維持循序漸進的加息步伐，但他亦強調局方的加息決定需要由最新的數據主導。聯儲局於

１２月幾乎肯定會再加息，加上局方持續縮減資產負債表規模，美元維持強勢，初步上升目標為

９８。



日本１０月國內企業物價指數按月上升０﹒３％，高於預期的上升０﹒１％，前值同為上升

０﹒３％。數據反映即使國際油價開始下滑，但日圓亦同時轉弱，令當地進口成本上升，有助支

撐通脹。不過，日本政府表示未來有意增加財政預算以推動基建及防災等事務，或需要日本央行

配合超寬鬆的貨幣環境支持，令日本央行貨幣政策正常化變得遙遙無期。



雖然財政預算案未獲歐盟通過，但意大利政府立場強硬，表明無意修改，歐盟可能會作出處

罰，雙方關系緊張；英國與歐盟脫歐協議仍未確定，傳出英方再有閣員考慮請辭，歐元及英鎊同

時受壓，歐元可能要考驗１﹒１１的重要支持。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１４﹒２０ １１２﹒５０ １１４﹒８０

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８３０ １﹒２９６０ １﹒２７８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 買入澳元 ０﹒７１７０ ０﹒７３００ ０﹒７１３０

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

