  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/11/2018 10:28

《真知灼見－溫灼培》意大利財赤預算成焦點

　　《真知灼見》擔心今晚（１３日）意大利與歐盟就財赤預算案的衝突會擴大，加上於上周議
息會聯儲局維持其循序漸進加息方向，市場預期聯儲局下月１９日議息會加息機會大，刺激美元
匯價大舉攀升。美匯指數高見９７﹒７０４指數點（根據路透社數字），並似有直逼９８的感覺
。美元強，美１０年債息同時高企靠近３﹒１６％，驅使新興市場貨幣普遍回落，美股同時失支
持。昨晚美股道指急跌６０２點或２﹒３２％。而隨環球股市回軟做成財富收縮效應，加上美元
強，兩者同時削弱消費者對黃金的購買能力，這也解釋了金價跌的主因。現貨金價今早於亞洲市
場曾靠近１２００美元心理關口。股市跌對經濟活動帶來負面影響，經濟活動減弱也會驅使消費
者減少用油，這也是昨晚紐約期油跌穿６０美元的原因。今早所見，紐約期油報５９美元。反觀
日圓，日圓是次並無發揮其資金避難所角色而走強。相反只一直維持約在１１４兌１美元水平浮
沉。正如筆者早前分析，鑑於美債息與日債息差距日漸擴大，使資金失去興趣轉返日圓避險。相
信日圓往後變化主要反映日本本身的出口狀況。即日本出口強日圓強，出口弱日圓弱。當然，走
勢也會視乎日央行往後的貨幣政策取向。

＊意國債息推高，市場兩手準備＊

　　今晚將是歐盟給予意大利政府就修改其財赤預算案的最後限期。德國財長昨晚指出，他有信
心意大利與歐盟間會解決其財赤預算案的分爭。不過，歐盟委員會主席容克（Ｊｅａｎ－
Ｃｌａｕｄｅ　Ｊｕｎｃｋｅｒ）則持不同意見，他表示擔心事情演變。至於市場反應如何我們
可從意大利具指標性的１０年債息變化反映一二。意大利１０年債券孳息率現為３﹒４４８％，
雖比較上周有所上升，但相比較１０月份當首次爆出財赤問題時所見的高債息水平
３﹒７８３％，現已相對處於較低位置。反映市場對意大利情況未至太過憂慮，但卻明顯推高債
息以作兩手準備。

＊歐元有機會下試１﹒１１美元＊

　　技術上，當歐元跌穿１﹒１３美元，下一位置將有機會邁向１﹒１１美元。而１﹒１３美元
將成為短期阻力位。當然，歐元最終有否機會試１﹒１１美元還看今晚意大利就財赤預算案是否
願意作出修改。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態13/11/2018
東盟峰會首簽跨境電商協議 李顯龍籲區內整合
生財有道12/11/2018
【樓市轉勢】湯文亮：樓市欠缺承接力 或出現斷崖式下跌
生財有道12/11/2018
郭思治：港股年底或回升 惟市場不穩投資部署定要保守
中國故事12/11/2018
【京城近觀】京東首家「X未來餐廳」天津開業 機器人當大廚
FOCUS12/11/2018
【FOCUS】「2135億」易失焦 雙11最大啟示其實是…
興證快訊12/11/2018
美國中期選舉，有利中美關係？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN