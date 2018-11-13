《真知灼見－溫灼培》意大利財赤預算成焦點

《真知灼見》擔心今晚（１３日）意大利與歐盟就財赤預算案的衝突會擴大，加上於上周議

息會聯儲局維持其循序漸進加息方向，市場預期聯儲局下月１９日議息會加息機會大，刺激美元

匯價大舉攀升。美匯指數高見９７﹒７０４指數點（根據路透社數字），並似有直逼９８的感覺

。美元強，美１０年債息同時高企靠近３﹒１６％，驅使新興市場貨幣普遍回落，美股同時失支

持。昨晚美股道指急跌６０２點或２﹒３２％。而隨環球股市回軟做成財富收縮效應，加上美元

強，兩者同時削弱消費者對黃金的購買能力，這也解釋了金價跌的主因。現貨金價今早於亞洲市

場曾靠近１２００美元心理關口。股市跌對經濟活動帶來負面影響，經濟活動減弱也會驅使消費

者減少用油，這也是昨晚紐約期油跌穿６０美元的原因。今早所見，紐約期油報５９美元。反觀

日圓，日圓是次並無發揮其資金避難所角色而走強。相反只一直維持約在１１４兌１美元水平浮

沉。正如筆者早前分析，鑑於美債息與日債息差距日漸擴大，使資金失去興趣轉返日圓避險。相

信日圓往後變化主要反映日本本身的出口狀況。即日本出口強日圓強，出口弱日圓弱。當然，走

勢也會視乎日央行往後的貨幣政策取向。



＊意國債息推高，市場兩手準備＊



今晚將是歐盟給予意大利政府就修改其財赤預算案的最後限期。德國財長昨晚指出，他有信

心意大利與歐盟間會解決其財赤預算案的分爭。不過，歐盟委員會主席容克（Ｊｅａｎ－

Ｃｌａｕｄｅ Ｊｕｎｃｋｅｒ）則持不同意見，他表示擔心事情演變。至於市場反應如何我們

可從意大利具指標性的１０年債息變化反映一二。意大利１０年債券孳息率現為３﹒４４８％，

雖比較上周有所上升，但相比較１０月份當首次爆出財赤問題時所見的高債息水平

３﹒７８３％，現已相對處於較低位置。反映市場對意大利情況未至太過憂慮，但卻明顯推高債

息以作兩手準備。



＊歐元有機會下試１﹒１１美元＊



技術上，當歐元跌穿１﹒１３美元，下一位置將有機會邁向１﹒１１美元。而１﹒１３美元

將成為短期阻力位。當然，歐元最終有否機會試１﹒１１美元還看今晚意大利就財赤預算案是否

願意作出修改。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

