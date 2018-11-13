《保險睿見－謝佩蘭》跑手意外保障與健兒並肩作戰

《保險睿見》近日天氣轉涼，舒爽怡人的氣候正適合跑步，在公園、運動場和緩跑徑，都可

見到跑手的身影。不少跑手在養成跑步習慣後，便會想參加比賽來挑戰自己，測試自己實力，甚

至到海外比賽。不過，跑步比賽和平日練跑不同，存在很多變數，例如賽道狀況可能會因天氣和

野外動物出沒而產生變化，或會對跑手造成影響。參賽的健兒一旦受傷，身心受創之餘更要支付

一筆醫藥費。

環顧現時香港保險市場，正缺乏保障跑手在比賽期間受傷的保障計劃。最近，有保險公司推

出了市場首創專為跑手度身設計的意外保障，全面配合跑手們的需要，針對比賽期間出現的創傷

，提供全方位合適的保障和支援。無論在本地或海外競賽期間，例如越野跑、馬拉松比賽等，提

供針對性的跑步創傷保障，單次的比賽亦可獲得保障。

此項保障付出一次保費，就可享有由１日╱３日╱３０日╱９０日不等的保障。受保項目針

對跑手容易受傷的部位提供多種運動相關傷害的保障，包括肌腱斷裂、韌帶撕裂以及骨折。若須

接受手術，受保人可獲保額的５％或１０％賠償，即使不進行手術治療，亦可獲一筆過５０００

港元的賠償。若發生脫臼的情況，無論是否需要進行手術，受保人也可獲賠３０００港元。

跑手落場比賽可能因為天氣變化或身體狀況，出現運動型中暑的情況，該計劃亦照顧得到。

受保人如因運動型中暑而需要住院超過２４小時，將獲一筆過支付１００００港元賠償。此外，

若受保人不幸心臟驟停、昏迷、永久喪失肢體或視力、死亡，計劃將支付保額的１００％作為賠

償。

跑步競賽有時會途經郊外地方或需要翻山越嶺，絕對是一項挑戰。由於野外時有動物出沒，

造成潛在危險，上述計劃看到跑手在賽道上的保障需要，設有「野外保障」，如受保人無故遭到

野豬、箭豬、狗、蛇、牛或猿猴襲擊，並須於醫院或門診接受治療，將按受傷程度獲賠償一筆過

的野外保障的賠償。

參加跑步比賽有很多東西要準備，這個計劃可以透過網上投保，完成幾個簡單步驟便可預備

充足的保障，省時方便。這個專為跑手而設的意外保障，切合到健兒跑步時的實際需要，提供全

方位合適的保障和支援，與跑手們在賽道上並肩作戰，大家便可放心享受賽事，充份發揮潛能，

跑得更快更遠！《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

