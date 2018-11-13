《匯海澤言－葉澤恆》歐元英鎊沽壓大，惟美匯明年走勢可能逆轉

《匯海澤言》歐元及英鎊昨天沽壓沉重，令美匯指數升至９７﹒５水平，是去年６月以來最

高水平。歐元下跌，當然是受到意大利預算案問題所拖累。意大利政府直至筆者今早執筆前，仍

無意修訂預算案，預料歐盟與意大利在預算案問題上仍有一番爭持。與此同時，英國的脫歐談判

仍未能夠在愛爾蘭問題上獲得突破，投資者憂慮英國最終出現硬脫歐，故英鎊匯價受壓。

歐元及英鎊經過昨天急跌後，短期有可能出現反彈。歐元方面，有機會反彈至１﹒１２８０

左右。至於英鎊方面，有機會回升至１﹒２９２０左右。英國今日稍後將公布就業數據，不排除

早前沽空英鎊的投資者，可能在目前的時間回補空倉，令英鎊出現反彈。



＊中美貿易談判或有機會重開，留意中國會否設下台階＊



美股昨晚急跌，加上消息傳出美國可能明年再度徵收進口汽車關稅，令投資者對經濟前景感

到不安之際，今早有消息指美國財長姆欽與國家副總理劉鶴已經恢復貿易對話，又指劉鶴即將訪

美，為安排本月底Ｇ２０峰會國家主席習近平和美國總統特朗普會面作準備。未來要留意，中國

會否設下台階予特朗普，為進一步紓緩兩國的貿易戰。



＊美元今年餘下時間仍可能在高位徘徊，惟明年有機會回落＊



聯儲局上周議息紀錄，雖然對就業市場及通脹仍評為良好，又指工資未來可能上升，將推動

經濟及通脹，但指出企業投資較今年上半年增長放緩，似乎預示美國經濟有機會放緩。雖然利率

期貨仍估計，明年聯儲局可能加息三至四次，但全球經濟放緩，無可避免影響到美國明年加息次

數可能只有二至三次。因此，美匯指數明年可能出現先高後回的情況。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

