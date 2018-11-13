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即市新聞

13/11/2018 16:10

《股金豐采－涂國彬》美元走強，非美受壓　

　　《股金豐采》外界原本以為，在中選後，民主黨重返眾議院，或令經濟刺激措施遇阻，從而
拖累美元，畢竟，特朗普一系列刺激政策，推動美元走高。
　　美聯儲延續加息步伐，雖本月按兵不動，但１２月加息預期超過７成，整體強勁經濟數據背
書，和非美相較有優勢。如此一來，美匯獲支持，上周考驗９６後轉升，隨後愈升愈有，隔夜高
見９７﹒６９３，再度突破，創一年半新高，進一步朝９８水平上攻。
　
＊歐地緣政治風險高＊
　
　　非美貨幣面對沽壓。「脫歐」問題反覆，一度有好消息，投資者憧憬，加息或提速，英鎊本
月開始動能明顯增強，逼近１﹒３２水平，但還沒等進一步突破，脫歐現變數，推遲「脫歐」相
關會議消息令英鎊重挫，隨後英相表示談判已處尾聲，且談判艱難，英鎊短線反彈，但隨後又回
吐漲幅。英鎊從上周四（８日）開始連跌三日，不到「脫歐」談判最後，始終有不確定性。
　　歐元也繼續受壓，加上意大利預算困境持續，歐元擴大跌幅，已連挫四日，至１﹒１２１８
，再創新低，支持位下移至１﹒１２。
　
＊日圓失避險光環＊
　
　　日圓維持跌勢。美元兌日圓重返１０８至１１５區間內後，就延續升勢，雖這大半年來地緣
風險高企，各類資產波動性擴大，但對日圓支持有限，目前美元兌日圓正突破１１４水平。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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