《匯市縱橫－蕭啟洪》溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓

《匯市縱橫》美國中期選舉塵埃落定，民主黨以２２７席重奪眾議院大多數席位，共和黨則

以５２席守住參議院，符合市場預期。特朗普及後在記者會上表示對結果十分滿意，並稱因此民

主黨會很願意和他合作。姑勿論他這「阿Ｑ精神」的回應，但對於民意落後７個百分點的共和黨

來說，此役結果可謂不過不失。對特朗普來說，或許他更在意的是「通俄門」的調查。選舉一完

結，司法部長塞申斯（Ｊｅｆｆ Ｓｅｓｓｉｏｎｓ）馬上遞上以「Ａｔ ｙｏｕｒ

ｒｅｑｕｅｓｔ，Ｉ ａｍ ｓｕｂｍｉｔｔｉｎｇ ｍｙ ｒｅｓｉｇｎａｔｉｏｎ﹒」開首

的請辭信，換上較聽話的惠特克（Ｍａｔｔｈｅｗ Ｇ﹒Ｗｈｉｔａｋｅｒ）掌管司法部。



另一方面，上周聯儲局亦如市場預期推持利率不變，但聲明中仍強調強勁的勞動力市場及經

濟增長，提供讓聯儲局繼續循序漸進加息的條件。看來聯儲局對於特朗普的批評不以為然，令市

場更確認１２月聯儲局將於本年度第四次加息的預期。的確，美國第三季經濟數據十分亮麗，第

三季ＧＤＰ增長３﹒５％，失業率維持４０年來低位３﹒７％。不過，聲明中開始討論特朗普１

﹒５萬億稅改及公共開支對美國經濟的刺激效果是否開始消退？



＊特朗普已悄悄重整美國的外交勢力＊



１１月中期選舉及聯儲局會議均符合市場預期，無甚新意。面對民主黨步步進擊、內閣動盪

、「通俄門」的輿論、２０１８年初的「經濟強心針」藥效消退，特朗普又會否給市場不止一點

的驚喜？



特朗普上台至今，表面上成為國際「刺頭」，動輒退出各種協議，又大興貿易戰。但是，

「美墨加協議」及由「五眼聯盟」變成「八國聯軍」等等，特朗普已悄悄重整美國的外交勢力，

一眾盟友連橫已成。中期選舉看似在眾議院先輸一仗，不過，特朗普喜愛利用行政命令繞過國會

，眾議院失利對總統管治實際影響不大。



「不在沉默中爆發，就在沉默中消亡」，手握外交、經濟及政治籌碼的狂人特朗普，他會是

在沉默中消亡還是爆發的人？２０１９年這位狂人又會如何出招應對呢？敬請拭目以待。



＊本周策略＊



黃金：上周建議候低於１２１５買入黃金兌美元已成交，目標１２４０，止蝕１１９５。



日圓：本周建議候低於１１３﹒００買入美元兌日圓，目標１１４﹒５０，止蝕１１２﹒００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

