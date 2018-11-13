《股壇解碼－戴名》共和黨明輸實贏。永利（０１１２８）風光不再

《股壇解碼》共和黨中期選舉選一如預期保住參議院的領導地位，至於眾議院則再次落入民

主黨控制局面，但特朗普宣稱共和黨已經大勝的理據表面看是不成立，給人自吹自擂的感覺，如

果有留意選舉結果的話，相信已經明白為何特朗普這麼有信心連任。一是歷史上執政黨在中期選

舉中失利也是家常便飯，這就是美國政壇的所謂鐘擺效應，只是這次特朗普沒有令共和黨創造奇

蹟而已，既然結果無甚指標作用，小敗一仗又何足掛齒。其次是共和黨取勝的洲份遠比民主黨的

多，民主黨手握的只是人口最多和最繁榮的州份，相反共和黨佔據的主要是農村地區，結果顯示

貿易戰並沒有讓農民改投民主黨的懷抱，這種優勢亦足以讓特朗普有足夠的籌碼競選連任。中國

原先希望中期選舉前透過對大豆加徵關稅來動搖特朗普的票倉看來是一次誤判了。加上在委任大

法官過程中投反對票的民主黨成員在這次中期選舉中悉數落敗，更顯出特朗普化的政府並不是不

受選民支持。選舉結果出來後相信會利好醫藥股，因為民主黨控制的眾議院肯定會對廢除醫保方

案作出制衡，投資者可留意輝瑞（ＰＦＥ），另外維持標普指數２４００點的下調目標。



＊美元為王＊



海外主要城市的房價自年初以來相繼出現明顯的下降趨勢，其中以紐約、悉尼、墨爾本和溫

哥華的房價升幅顯著放緩，而倫敦和多倫多房價則展開下跌走勢，美國加息和縮表的影響逐漸浮

現。剛公布的１１月份全球ＰＭＩ數據普遍低於市場預期，加上油價最近從高位大幅回落，美元

走強，地緣局勢不穩定，投資者宜手持現金，特別是美元。



＊積弱難返＊



國家統計局剛公布了１０月份的ＣＰＩ，與９月份持平同比上漲２﹒５％，ＰＰＩ則同比上

漲３﹒３％，創今年３月份以來的新低，同比環比雙雙回落代表著弱周期依然揮之不去。去年

（１７年）底中國住戶部門債務餘額４０﹒５萬億元，較０８年增長超過７倍，接近ＧＤＰ一半

，０８年中國房貸餘額約為３萬億，到了去年（１７年）底住房貸款餘額激增至接近２２萬億，

房貸佔所有住戶部門債務餘額的５４％，國內房價是不能跌還是不可以跌已經不言而喻，在這種

情況下利空金融類股份，特別是銀行股。



＊措手不及＊



恆指上周五（９日）恆指裂口低開，走勢表現反覆，全天下跌６００多點，可惜出現跌市成

交不配合的情況，估計沽壓還沒有完全被釋放，加上國內經濟數據和截至去年底貸款有所急增都

不利銀行股，投資者可適當造空建設銀行（００９３９），可留意建行認沽證２６０７８。上星

期提醒投資者要留意的騰訊熊證６２４３６和恆指熊證６６５４９分別上升３５％和７０％，現

階段可以考慮沽出。



＊股票簡評＊



永利澳門（０１１２８）主要於澳門擁有和經營賭場和渡假村，當中包括永利澳門和永利皇

宮。集團上周四（８日）公布第三季業績，集團純利超過２億美元，同比增長接近１﹒５倍，期

內賭場經營收益超過１１億美元，同比增長約２０％，參考增長的百分比可以猜到主要盈利和經

營收益並非來自博彩業務，這對於身為濠賭股一份子的永利澳門來說並不是一件好事，再分別看

永利澳門和永利皇宮的營業收益，永利澳門單第三季的營收僅有接近零的輕微增長，如果按年初

至９月３０日止的９個月計算，永利澳門頭九個月的營收意外地錄得輕微倒退。



集團母公司美國永利的ＣＥＯ表示集團的第四季業績可能欠佳，由於美國永利的總收入有

７０％來自永利澳門，言下之意是管理層短期內也不看好澳門博彩業的表現，而永利澳門的管理

層亦強調高端中場和貴賓廳的業務短期內將繼續低迷，加上澳門博彩業在十一黃金周的營收表現

也不如預期，估計永利澳門的全年業績也會受拖累。截至６月３０日止，集團的現金結餘約８３

億，計息借款約為３３０億，資本負債率為９４％，對比截至去年（１７年）底１２月３１日止

的資本負債率９２％輕微上升２％，在多個不利因素影響下，建議先沽貨離場，待股價貼近１３

元再行部署買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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