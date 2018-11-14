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即市新聞

14/11/2018 17:42

《台股攻略－馮偉明》ＭＳＣＩ調整台股比例，９８００點得而復失

　　《台股攻略》台股今日升１６﹒０４點，收９７９１﹒８８點，成交金額為新台幣
１０１８﹒５５億元。
　　ＭＳＣＩ指數編纂公司今日公布台股成分股半年度調整，台股早盤一度升上９８００點，隨
後回落到９８００點以下窄幅上落。蘋果利淡消息不斷，昨日（１３日）股價持續下跌，台積電
終場收新台幣２２８﹒５元，鴻海收新台幣７３﹒３元，大立光收新台幣３１９０元，日月光投
控守平盤新台幣５９﹒５元，而聯發科則收新台幣２３０元。其餘權值股中，華碩第四季持續低
迷，股價跌８﹒７％。國際油價大跌７％，台塑化一度重挫２％，終場收新台幣１１１元。被動
元件族群國巨收新台幣３０６元，華新科收新台幣１５８元。金控股國泰金收新台幣５０﹒４元
，富邦金收新台幣５１﹒２元，而中信金則收新台幣２０﹒７元。
　　目前台股持續波動，從油價來看全球景氣需求有放緩跡象，明年１月美國對中國大陸關稅政
策是否改變，市場預期今年第４季產業景氣不佳。雖國際股市尚未穩定，但基本影響因素將比
１１月６日美國中期選舉前少，明年展望樂觀的相關股為關注方向。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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