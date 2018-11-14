《談國論企－黎偉成》非製造業商務活動１０月份放緩

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１８年１０月份同比及環比皆明顯回落，

不僅受困於（１）服務業擴張力度收窄，和（２）建築業的表現亦不如前，而（３）投入產品價

格及銷售價格的跌幅卻相對有限，有點奇怪的是商務活動預期仍升，似又有不差啟示。



＊服務業商務活動及新訂單皆回落＊



來自中國國家統計局服務業調查中心與中國物流與採購聯會所發布的最新資料，非製造業的

商務活動指數於２０１８年１０月份達５３﹒９，比對上一個月之數大幅下滑整整１個百分點，

並止住９月份５４﹒９環比升０﹒７個百分點和８月份５４﹒２環比升０﹒２個百分點之餘，更

比二連升累計０﹒９個百分點反跌０﹒１百分點，而７月份５４環比回落１個百分點，顯示下半

年的情況遠遜於上半年３至６月份四連升的良性表現。

非製造業發展有逆轉之向，主要受困於（甲）服務業的因（一）商業活動指數於２０１８年

１０月份的５２﹒１，環比大幅回落１﹒３個百分點，完完全全抹除了９月份持平於８月份

５３﹒４和較７月上升０﹒４個百分點，而７月份環比跌整整１個百分點，而６及５月份僅溫和

擴張，基本反映出服務業的發展和表現未如理想，此說可印證於國家統計局的資料顯示「從行業

大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技

術服務業、保險業、租賃及商務服務業等行業商務活動指數均位於５５以上的較高景氣區間，企

業經營活動較為活躍。資本市場服務、房地產業、居民服務及修理業等行業商務活動指數繼續位

於臨界點以下，業務總量有所回落」。

在續保擴張的行業，令人感到關注的（Ａ）擴張行業中沒有９月份位於前列的（ａ）零售業

和住宿業，而１０月份有國慶節黃金周假期，與消費、旅遊有關的行業的商業活動指數卻未見明

顯改善，不大理想。此為力保實體經濟保持穩中求進的力要力量，亦可在相當程度抵特朗普單邊

主義、個人霸道主義而主動掀發對華經貿、科技戰劣策之壓。

但（ｂ）航空運輸業、郵政業續踞服務業商務活動指數前列，加上鐵路運業明顯擴張，三者

皆為人流、物流的重點，顯示境內市場保持相當殷切的需求，和映出政府近年相當積極地以供給

側為主的拉動內需的政策，取得越來越明顯的正面和良性成效。

（ｃ）「電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務」仍繼續位於擴張之前列

，乃受惠於零售消費市場朝著信息化、技術化的新層面成長。國家相當積極、主動和重點鼓勵以

「互聯網＋」促互聯網與居民日常消費、購物、投資、玩樂等活動緊扣起來，而移動電話通信的

迅速發展，相信互聯網及軟件信息技術服務業需求更殷。

（Ｂ）商業活動差勁者，為「資本市場服務、房地產業、居民服務及修理業」的商務活動指

數繼續位於臨界點以下，業務總量有所回落，與９月份之後「道路運輸業、資本市場服務、房地

產等行業」，其中房地產業已連續三個月列入回落之列，似顯示樓市所處的調整期未完。中共中

央總書記習近平於２０１８年７月３１日主持的中共中央舉行會議，強調「下決心解決好房地產

市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲。

加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制」。



＊建築業的最新發展情況亦見轉差＊



服務業的（二）新訂單分類指數於２０１８年１０月份達４９﹒１，環比減少１個百分點，

幅度比９月份５０﹒１和環比回落０﹒６個百分點高０﹒４個百分點，而對上好幾個月都是在

５０臨界點爭持；比３月份減０﹒９個百分點至４９﹒８尚可以接受。

但（三）投入品價格分類指數於１０月份達５３﹒４，環比減０﹒９個百分點，使（四）銷

售價格分類指數於是月份５０﹒７環比跌０﹒３個百分點，亦未能改善服務業表現。

此使（五）從業人員分類指數４８環比回落０﹒５個百分點，又再遠離５０之數，不佳也。

連（乙）建築業擴張力度亦放緩：（ｉ）商務活動指數於２０１８年１０月份６３﹒９，環比跌

０﹒５個百分點，而９月份達６３﹒４環比大增４﹒４個百分點之普，尚可。

建築業的（ｉｉ）新訂單分類指數於１０月份達５６﹒２，環比增長０﹒５個百分點，連同

９月份回升６﹒１個百分點至５５﹒７，幾乎完全收復８月份大幅回落６﹒８個百分點至僅

４９﹒６之失地，更重要的是重新納入臨界點５０以上的擴張水平，當然是良佳啟示。

和（ｉｉｉ）投入產品價格６３的環比略升０﹒２個百分點，（ｉｖ）銷售價格５４的環比

落０﹒４個百分點。（ｉｖ）從業人員分類指數升０﹒２個百分點至５４﹒１，比９月份環比回

落０﹒４個百分點至５３﹒９稍穩。

（丙）非製造業業務動預期指數於２０１８年１０月份達６０﹒６環比升０﹒５個百分點，

但９月份６０﹒１環比跌１﹒３個百分點，其中（１）服務業的業務活動預期指數５９﹒７，環

比升０﹒４個百分點，和（２）建築業６６升０﹒１個百分點。此又是不差之數。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

