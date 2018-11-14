《美元走勢－羅明立》文翠珊僅弱勢執政，「脫歐」仍有變數

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒９９ １１３﹒７６ １１３﹒９０

歐元╱美元 １﹒１３１９ １﹒１２８６ １﹒１２９０

英鎊╱美元 １﹒３０２６ １﹒２９８２ １﹒２９９７

美元╱瑞郎 １﹒００７７ １﹒００５８ １﹒００７２

美元╱港元 ７﹒８３３２ ７﹒８２９２ ７﹒８３２１



《美元走勢》中美領導人料會於本月底Ｇ２０峰會期間會晤，投資者期望會面有助解決貿易

爭拗。《華爾街日報》報道，美國財長努欽與中國國務院副總理劉鶴上周五（９日）曾通電，致

力重啟中美談判，雖然分析相信兩國領導人不可能於峰會期間達到協議，不過兩國重新展開對話

，亦有助降低投資者對貿易戰的憂慮。



《路透》引述歐盟高級官員表示，英國和歐盟談判代表就「脫歐」協定的草擬文本達成一致

意見，並已交給英國首相文翠珊。據報，歐盟２７個成員國特使將於周三（１４日）聽取談判的

摘要，文翠珊則會向內閣簡介有關協議，並會尋求國內支持。受到消息刺激，英鎊及歐元兌美元

匯價都顯著反彈，美匯則一度失守９７。



美元基本面仍然良好但高位表現反覆，短線將繼續受「脫歐」及意大利預算赤字的風險事件

如何發展的影響。「脫歐」協議需得到英國國會批准，首相文翠珊只是弱勢執政，保守黨內部就

「脫歐」協議亦立場不一；因此，事態發展仍然會出現變數，低位可吸納但高追則要審慎。今晚

美國會公布最新消費物價指數，美元基本面仍然良好，可留意趁調整買入。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１４﹒２０ １１２﹒５０ １１４﹒８０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２３０ １﹒１４００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０４０ １﹒２９００ １﹒３０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

