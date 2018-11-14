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即市新聞

14/11/2018 15:22

《美元走勢－羅明立》文翠珊僅弱勢執政，「脫歐」仍有變數

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒９９　　　１１３﹒７６　　　１１３﹒９０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３１９　　　１﹒１２８６　　　１﹒１２９０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０２６　　　１﹒２９８２　　　１﹒２９９７
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００７７　　　１﹒００５８　　　１﹒００７２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３３２　　　７﹒８２９２　　　７﹒８３２１

　　《美元走勢》中美領導人料會於本月底Ｇ２０峰會期間會晤，投資者期望會面有助解決貿易
爭拗。《華爾街日報》報道，美國財長努欽與中國國務院副總理劉鶴上周五（９日）曾通電，致
力重啟中美談判，雖然分析相信兩國領導人不可能於峰會期間達到協議，不過兩國重新展開對話
，亦有助降低投資者對貿易戰的憂慮。
　
　　《路透》引述歐盟高級官員表示，英國和歐盟談判代表就「脫歐」協定的草擬文本達成一致
意見，並已交給英國首相文翠珊。據報，歐盟２７個成員國特使將於周三（１４日）聽取談判的
摘要，文翠珊則會向內閣簡介有關協議，並會尋求國內支持。受到消息刺激，英鎊及歐元兌美元
匯價都顯著反彈，美匯則一度失守９７。
　
　　美元基本面仍然良好但高位表現反覆，短線將繼續受「脫歐」及意大利預算赤字的風險事件
如何發展的影響。「脫歐」協議需得到英國國會批准，首相文翠珊只是弱勢執政，保守黨內部就
「脫歐」協議亦立場不一；因此，事態發展仍然會出現變數，低位可吸納但高追則要審慎。今晚
美國會公布最新消費物價指數，美元基本面仍然良好，可留意趁調整買入。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１４﹒２０　　　１１２﹒５０　　　１１４﹒８０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１３５０　　　１﹒１２３０　　　１﹒１４００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０４０　　　１﹒２９００　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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