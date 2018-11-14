《真知灼見－溫灼培》油價走勢、英脫歐協議及意大利預算案剖析

《真知灼見》昨晚（１３日）是歐盟委員會給予意大利修改其財赤預算案的最後限期，但意

大利副首相昨晚揚言，其政府會維持原先定下的２０１９年財赤預算案不作修改。現階段歐盟未

有就此作出回應。但早前歐盟已警告如意大利不削減財赤會對其作出懲罰。至於如果懲罰我們要

等待歐盟公布。對於意大利的事件最為市場憂慮是未知事情發展下去會否驅使意大利「脫歐」，

或在眾多其他事情上與歐盟作出不合作態度。回觀意大利１０年債券孳息率，昨晚所見雖有所上

升，但升幅未算顯著，反映市場對意大利情況並非太憂慮。意大利１０年債息昨晚收報

３﹒４４９％，相比較周一收市水平３﹒４４８％無太大分別。



＊債市對意大利情況未太憂慮＊



據了解，英國與歐盟已初步達成「脫歐」協議。而該協議是得到其他歐盟成員國認可。英國

政府稍後將會把有關協議提交與英國國會審批。至於協議內容是甚麼，現階段英政府未有公布，

所以我們不能衡量協議對英經濟帶來的影響。但英國工黨已表明，如協議使英國經濟在「脫歐」

後較之前差，他們是不會支持。受協議有望達成消息影響，英鎊匯價重上１﹒３０美元之上。而

英國有望在有秩序情況下「脫歐」，可減少對歐盟的衝擊，歐元匯價同時上揚，重上１﹒１３美

元水平。



＊英國或有序脫歐，歐元回升＊



美國能源信息局（ＵＳ ＥＩＡ）最新預測報告指，美國頁岩油產量有望大幅上升。由７個

主要頁岩油生產地，現估計到１２月將合共每日油產量達至７９４萬桶水平。不單是頁岩油，就

是美國的天然氣產量到１２月料同會大幅攀升至歷史高位每日７５１億立方呎。回觀去年１２月

，美國天然氣每日產量只為６３９億立方呎。如數字屬實，即美國天然氣產量一年內增產了近１

８％。受到上述消息影響，加上環球第三季經濟明顯轉弱擔心會減少用油，昨晚紐約期油價格顯

著大跌７﹒１％或４﹒２４美元以５５﹒６９美元收市。



＊中美貿戰拖垮經濟不利油價＊



另外，因應環球經濟增長減弱，油組最新報告同時把明年的全球對石油需求的增長預測較先

前估計下降７萬桶亦為油價帶來壓力。往後油價去向，我們要留意沙特阿拉伯為首的油組能否落

實減產，而這減產行動又能否得到俄羅斯支持。另外亦要留意本月底的中美元首會面能否化解中

美貿易紛爭。如中美貿易轉惡，隨時會拖垮全球經濟，這會對油價不利。相反，如中美貿易紛爭

紓緩，料同可降低油價下跌壓力。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

