《股林淘金－林家亨》美股再調整，港股有壓力

《股林淘金》美國股市昨天（１３日）先升後回跌，道指繼續尋底，早上曾升逾２００點，

收市時報跌１００點，納指力保不失，升幅少於１點。中東地區軍事衝突再起，哈馬斯向以色列

發動火箭襲擊，以色列還擊，雙方互有傷亡。另外，美國總統特朗普在社交媒體上批評法國總統

的言論，也令到美股市場擔憂特朗普未來的施政風險提升。港股ＡＤＲ除了匯控（００００５）

之外，其他股份股價普遍回落。前車之鑑，月初時曾經誤傳美國總統開始草簽中美貿易協議的錯

誤憧憬，令市場升逾千點之後又回落，或會窒礙今天投資者入市的信心，建議今日暫只作觀望，

不應該急於入市。



＊祈福生活防守力高＊



祈福生活服務（０３６８６）從事物業管理、裝修及設備裝置服務、零售、餐飲、資訊科技

及生活配套服務。上半年收入增長７﹒６％至１﹒８６億元人民幣，綜合毛利率升４個百分點至

４６％。受惠各項業務收入上升，帶動純利上升７３﹒５％至３８１０萬元人民幣。物業管理、

零售及資訊科技服務是其主要分部盈利來源，分別佔３１﹒３％、２１﹒７％及１７﹒１％。

集團主要在廣東省經營物業管理，項目集中在番禺區，目前約有４４０萬平方米，高鐵的開

通，料帶動廣州，特別是番禺區一帶的投資發展。除了零售及餐飲外，其餘各項業務都能與物管

產生協同效應。其中以代理角色經營裝修及資訊科技業務，將裝修及設備工程委託予第三方分包

商，開設電訊銷售店推廣電訊服務，這兩項業務處於成長期，分布盈利分別增１﹒３倍和８﹒９

倍。

上半年集團已訂立６份物業管理服務合約，合約金額達６０２０萬元，未來會從廣東省的公

寓、商場及寫字樓入手，進一步擴展業務。祈福生活服務預測市盈率為７﹒１倍，現時持有２億

元，佔了總資產一半，隨時可用作擴充業務。現時市況仍未明朗，投資者不妨投資於現金持有比

例較高的股票，其防守力也相對較高，惟此股平日成交量偏疏，投資者可待成交金額明顯增加時

才跟進買入。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

