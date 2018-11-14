《投資智慧－鄧聲興》「證券無紙化」提高效率，有利市場長遠發展

《投資智慧》市場傳出證監會擬再就「證券無紙化」於年底前進行諮詢。若一切順利，中央

結算及券商將於明年開始更改系統，但最終或要待至２０２１年或２０２２年，才能正式在本港

落實證券無紙化。



無紙化證券是指以證券登記結算機構的電子記錄替代紙質憑證，並通過證券帳戶記載證券權

利及其變動的電子資訊記錄。換言之，股民可選擇在沒有紙張下（實體股），以本身名義登記其

股票以享有法定擁有權。「證券無紙化」早已在多個市場推行，包括新加坡、中國、台灣、日本

及澳洲。香港投資者若透過滬港股通購買Ａ股，亦是無紙化交易。



本港證券無紙化已經籌備多年，直至２０１４年，政府將證券及期貨及公司法例（無紙證券

市場修訂）條例草案提交立法會，並且於２０１５年３月獲三讀通過，惟相關的附屬法例諮詢以

及落實的工作一直未付諸實行，系統技術事宜仍有待解決。



落實無紙化涉及的工序繁複，港交所亦可能因推行無紙化令結算收入下降，但筆者認為對市

場長遠發展則有利，既可減低整體成本，提高效率，同時減低風險，更可以吸引海外公司來港上

市。目前日本、法國及意大利等國家已實行證券無紙化，禁止公司發行實物股票。因此一旦落實

無紙化，便可解除這些國家企業來港上市的障礙。



此外，證監會近日嚴打「人頭倉」，即透過「代名人」及「以他人名義代持股份」來進行市

場及企業失當行為，包括操縱上市公司股價或股東大會投票結果，或隱瞞實際持股量以規避監管

規定等。相信若證券無紙化推行後，可進一步配合大數據監控技術，鎖定可疑帳戶的異常交易。

《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

