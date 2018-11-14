《缸邊嫺談－黃惠嫺》石四藥研發產品多，擴產能利長遠發展

《缸邊嫺談》今年上半年，石四藥（０２００５）共取得化學藥品生產註冊批件９項。最新

，集團於１０月３１日公布，已取得國家藥品監督管理局有關非ＰＶＣ軟袋包裝的鹽酸莫西沙星

氯化鈉注射液的藥品生產註冊批件。而鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液屬於原化學藥品第６類，並被

新增列入２０１８年版《國家基本藥品目錄》。



集團下半年，醋酸鈉林格、直立袋氨溴索等一批新產品要實現規模銷售；手術室專用軟袋產

品要批量投放市場。而鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液有望國內仿製首批上市。未來集團會繼續開展

包括化藥１類新藥ＡＮＤ－９、化藥２類新藥米鉑在內的多項原料及口服製劑項目。



＊研發新產品提高毛利＊



在新產品研發上，２０１８年開展化藥研究項目共１８０項，主要涉及呼吸系統、消化及代

謝系統、神經系統、心血管系統、抗感染及基礎輸液（含透析、沖洗）等治療領域。其中原料藥

３２項；藥包材１２項；口服製劑６６項；注射製劑４７項；沖洗液、透析液、吸入劑等其他劑

型２３項。處於研發階段的９０項；已開展和待開展臨床３４項；已上報國家待批產５６項。集

團在研產品的存量極多，希望今年取得注射劑生產批件達到２０件左右。新產品投產有助優化集

團的產品結構，提升集團的毛利及收入，亦能長遠為集團提供穩定的發展。



＊首九個月多賺４２％＊



截至２０１８年９月３０日止九個月，石四藥的營業收入較去年同期增長４６％至

３０﹒７３億元（港幣．下同）；毛利同比增長６４％至１９﹒０５億元；毛利率同比提升了

６﹒９個百分點至６２﹒０％；股東應佔溢利同比增長４２％至６﹒４７億元。集團收入在價量

齊升下而增長不斷，其中，靜脈輸液銷售額（包括加工產品）較去年同期增加４５％至約

２７﹒４６億元。



＊擴產能滿足市場需要＊



集團現時亦正積極優化產品的結構及擴大區域銷售，２０１７年集團已成功由華北區域市場

轉為全國性市場，去年的銷售收入超億元人民幣的省份由２０１６年度的５個增加至１０個；有

１４個省份的銷售收入同比增長超過５０％。到今年上半年集團超過人民幣５０００萬元銷售的

省份進一步增加至１４個，市場區域不斷擴大，有利集團未來將更多新產品推出銷售。在產能擴

大及優化上，今年集團會將產能擴充１﹒５億袋╱瓶至１７﹒５億袋╱瓶。其中，１億袋為手術

室專用軟袋，０﹒５億袋為大容量輸液。集團亦同時將產能結構擴展至上游的層面，去年構建

「原料藥＋製劑」完整產業鏈業務，以人民幣３，５００萬元收購７個原材料的咖啡因批文，並

於滄州開始建設５０００噸的咖啡因產能，預計２０１９年落成及投入運作，相信能為集團貢獻

更多的收入。投資者可考慮於７元附近的位於增持或吸納，股價上望升至８﹒５元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

