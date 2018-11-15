《國金與投資－曾廣標》特朗普如何轉戰外交

《國金與投資》特朗普是歷來最關注股市動向的總統，他總是把美股升市歸功於他自己的「

美國優先」政策，但碰到跌市時，就會推卸責任落別人身上，例如近期美股又見回吐，特朗普便

指投資者不願看到民主黨人準備利用在眾議院的優勢去留難總統。不過，市場其實並沒有這種解

讀，更多是擔心美國經濟過熱，美息仍會上升，以及貿易戰將進一步令包括美國在內的環球經濟

受壓。我相信，特朗普也不是完全不明白，只是他不會說出來。



＊內部受壓宜轉戰外交＊



美國的主流評論認為，總統在中期選舉受挫後，內政改革較難推行，會更為重視在外交上立

些功勞，對現時的特朗普來說，最關鍵的是明年和後年的美國經濟不要明顯轉差；因此，我認為

，他是有誠意與民主黨人共商進一步減稅大計以利經濟。不過，不少新科民主黨眾議員背負著趕

特朗普下台的使命，看來，被民主黨控制了的眾議院對「通俄門」和其他醜聞絕不會留手，一定

會給與特朗普及其家人不少麻煩。



＊對華關係續有回暖跡象＊



「美國優先」政策是要鼓勵資金回流美國，創造更多就業機會，同時要確保美國貨在競爭上

佔有優勢。除了減稅的正面鼓勵外，他也利用關稅來打壓進口貨品；而與中國的貿易糾紛更演變

成關稅戰。在特朗普主動下，關稅戰在明年初還有可能進一步升級。然而，隨著中方在進一步開

放市場作出更多讓步後，特朗普開始有了一些新的看法，他與習近平通了電話，中美恢復外交安

全對話，而消息說負責貿易談判的副總理劉鶴將再到美國，與美國財長姆欽恢復談判，使月底在

阿根庭舉行的中美首腦會議可以取得較多共識。



＊中美經濟合則兩利＊



白宮內部有鷹派和鴿派，姆欽被視為是鴿派；不過，較早時特朗普傾向於鷹派把中國定位為

敵對勢力。因此，令到中美關係進一步惡化，特朗普政府大部分人都好像都變成了鷹派似的，即

是要對「中國國家資本主義」進行圍堵。



然而，特主動與習通電話及重開外交及安全會議，反映出他明白到非理性地與中國惡鬥只會

傷及美國經濟，不利於他爭取連任。



＊馬克龍又玩弄特朗普＊



中期選舉之後，特朗普到巴黎出席一戰結束百周年紀念，東道主馬克龍又玩兩面派，一方面

責備民粹主義及指要建立歐洲軍隊，一方面又堅稱特朗普為「好朋友」猛拍大腿。但今次特朗普

感到歐洲盟友們很不爽，於是在推特大罵馬克龍。他在巴黎獨自行動，不願意參加一些集體活動

。面對鏡頭時，他與普京打招呼時顯得最開心，但馬克龍「建議」美俄不宜趁今次紀念在巴黎舉

行峰會，令到特普都很無癮。



＊對於爭取東南亞，興趣不大＊



１１月除了月尾的Ｇ２０阿根廷峰會之後，還有東南亞聯盟會議和亞太經合會議，但對於亞

洲的活動，特朗普沒有興趣參加，這與美國要爭取東南亞各國圍堵中國的說法似乎很不配合。



＊對東南亞取代中國有疑惑＊



不少專家都認為，特朗普若要逼使美企擺脫在中國的生產鏈，應是鼓勵他們把生產線遷往東

南亞國家，據說，一些東南亞國家也很雀躍，以為可以接納大量因龐大關稅而要「逃出中國」的

企業。特朗普正路是到區內出席會議，與中國爭奪影響力。但他實際上對於東南亞，除了出售軍

火之外，其實沒有多大興趣，而美國巨企的一些話事人也早已向他表明，把較高端的生產鏈搬到

東南亞的風險頗大，因為缺乏熟練工人，港口碼頭的運作也不暢順；同時，還要擔心政局改變。

一些低端的輕工業生產線近年已紛紛從較昂貴的中國搬往東南亞及南亞國家。然而，涉及較高科

技的產品，例如蘋果手機的生產線就不敢輕舉妄動，同時，庫克已親自向特朗普說明。



＊賣更多農產品及汽車到中國＊



賭徒性格的特朗普不在亞太區多花心思，也間接向中方表明，若能有足夠的讓步使他可以向

美國民眾交待，則妥協是有可能的。美國高層常罵中國侵犯美企的知識產權及強逼轉讓高科技。

對此，中方已保證會回應及「有則改之」，同時，也不再提要補貼發展新一代高科技產業。



我認為，特朗普現時更重視的是讓更多美國貨輸往中國，使貿易赤字能顯著降低，而他最歡

喜的會是中國多買美國農產品及汽車，以此來逼使歐日亦讓步。



＊難與歐日聯手合力圍堵＊



有認為，特朗普會先令歐日讓步然後圍堵中國，但一來，歐日在美國中期選舉後不會輕易向

特朗普讓步；二來，若西方國家一起圍堵中國，也只可能令到貿易戰全面升級，到時，買單的將

是環球經濟。就算特朗普亂來，歐日也不會跟著走。



＊爭取在關稅方面暫休戰＊



既然中方已讓步，與中國妥協本應是特朗普的上策，但限於政治需要，他在月底很可能只是

尋求一個臨時性方案。例如雙方暫時放寬部分貨品的關稅及不再加碼，以便繼續進行更深入的談

判。對於絕不想打貿易戰的中國而言，臨時及局部的妥協，亦已算是一些收穫。

《資深評論員 曾廣標》

