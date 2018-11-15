《專家之言－黃德几》敏華拓展越南廠房，進一步釋放產能

《專家之言》敏華控股（０１９９９）於北美、歐洲及其他海外市場，向零售商及分銷商銷

售功能沙發為主的沙發產品，另外於中國市場向沙發分銷商批發銷售沙發及配套產品。中美貿易

戰問題持續，集團今年６月中，以現金代價６８００萬美元，完成收購越南功能沙發業務－－

Ｂｅｙｏｎｄ Ｅｘｃｅｌ全部股權，以應對貿易戰及關稅帶來的影響；後者主要從事沙發生產

和銷售，並出口至海外市場，擁有大約１３萬平方米的工廠，以及一塊大約３０萬平方米的租賃

土地。集團計劃將工廠擴大至３７﹒３萬平方米，預期擴建工程於明年第四季度完成，屆時廠房

產能會提升至５０％。



＊半年盈利跌約１６％＊



截至今年９月底止中期，集團收入按年增加１８﹒６％至５４﹒８７億元，惟純利下跌

１６﹒１％至６﹒６５億元，主要由於原材料成本維持高水平所致；每股盈利０﹒１７３６ 元

，派發中期息每股６仙，較去年同期１３仙減少５３﹒８％。期內，北美市場的收入按年升

１９﹒１％至２１﹒１億元。至於中國市場，收入升２４﹒１％至２６億元。為推動收入增長及

降低物流成本，集團正穩步增加產能及改善廠房配置，其中位於重慶的新廠房已於１０月投產，

為集團的年產能增加約３０萬套沙發。截至今年９月底，集團於中國總共擁有２５１６間「芝華

仕頭等艙」品牌沙發及「芝華仕五星床墊」專賣店，以及芝華仕布料專賣店；期內，店舖數目淨

增長１１７間。



＊宜候低３﹒４元吸納＊



在網上銷售方面，集團的互聯網平台已由天貓及京東商城，擴展到唯品會及亞馬遜，向消費

者直接銷售沙發及配套產品，與實體店銷售形成了資源互補。在剛過去的「雙十一」購物節中，

集團接獲的訂單超過３﹒５１億元人民幣，與去年同期相比大幅增長７３﹒９％。走勢上，目前

失守各主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛轉熊差距，惟目前處於保歷加通

道底線後沽壓料減，宜候低３﹒４元吸納，反彈阻力４﹒６元，不跌穿３元續持有。

《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

