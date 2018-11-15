  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/11/2018 17:31

《台股攻略－馮偉明》ＭＳＣＩ調整台股比例，９８００點得而復失

　　《台股攻略》台股今日升１６﹒０４點，收９７９１﹒８８點，成交值為新台幣
１０１８﹒５５億元。
　　ＭＳＣＩ公布台股成分股半年度調整，台股今日早盤一度站上９８００點，隨後回落到
９８００點之下窄幅整理。台積電升０﹒４４％，收新台幣２２８﹒５元。鴻海跌１﹒４８％，
收新台幣７３﹒３元。大立光跌０﹒３１％，收新台幣３１９０元。日月光投控守平盤新台幣
５９﹒５元。聯發科跌０﹒４３％，收新台幣２３０元。華碩今日跌８﹒７％。美國總統特朗普
表示「石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）不該減產」，國際油價大跌７％，台塑化破底走低，一度重
挫２％，終場則收新台幣１１１元。被動元件族群方面，國巨跌１﹒６％、收新台幣３０６元，
華新科升０﹒６４％、收新台幣１５８元。金控股方面，國泰金收新台幣５０﹒４元，富邦金收
新台幣５１﹒２元，中信金收新台幣２０﹒７元。
　　台股持續處於震盪區間，從油價來看，目前全球景氣亦似有放緩現象。雖然國際股市仍未走
穩，但基本面的干擾因素料比上星期美國期中選舉前的少，接下來投資者可多關注明年展望樂觀
的類股。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道15/11/2018
【綠置居】傳麗翠苑12月推出 綠表今期居屋唔中自動「補飛」?!
生財有道15/11/2018
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊領展績後部署
FOCUS15/11/2018
【FOCUS】珊珊臨三重漩渦 「硬脫歐」風險未除
專訪15/11/2018
奇華黃嘉信談守業：慢擴內地市場 將斥逾2億擴大埔廠房
生財有道15/11/2018
【綠色黃金】花旗參的二三事，港年入口250萬公斤
中國故事15/11/2018
中海雄安地標 締造智慧新城
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN