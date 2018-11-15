《台股攻略－馮偉明》ＭＳＣＩ調整台股比例，９８００點得而復失

《台股攻略》台股今日升１６﹒０４點，收９７９１﹒８８點，成交值為新台幣

１０１８﹒５５億元。

ＭＳＣＩ公布台股成分股半年度調整，台股今日早盤一度站上９８００點，隨後回落到

９８００點之下窄幅整理。台積電升０﹒４４％，收新台幣２２８﹒５元。鴻海跌１﹒４８％，

收新台幣７３﹒３元。大立光跌０﹒３１％，收新台幣３１９０元。日月光投控守平盤新台幣

５９﹒５元。聯發科跌０﹒４３％，收新台幣２３０元。華碩今日跌８﹒７％。美國總統特朗普

表示「石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）不該減產」，國際油價大跌７％，台塑化破底走低，一度重

挫２％，終場則收新台幣１１１元。被動元件族群方面，國巨跌１﹒６％、收新台幣３０６元，

華新科升０﹒６４％、收新台幣１５８元。金控股方面，國泰金收新台幣５０﹒４元，富邦金收

新台幣５１﹒２元，中信金收新台幣２０﹒７元。

台股持續處於震盪區間，從油價來看，目前全球景氣亦似有放緩現象。雖然國際股市仍未走

穩，但基本面的干擾因素料比上星期美國期中選舉前的少，接下來投資者可多關注明年展望樂觀

的類股。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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