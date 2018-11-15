《談國論企－黎偉成》經濟１０月份環比穩中有改進

《談國論企》中國的經濟於２０１８年１０月份有初步回穩的新向，特別是全國固定資產投

資（不含農戶．下同），隨規模以上工業增加出現環比增長，非上年同期環比之跌，相對穩定的

成長勢頭的同時，更重要的是經濟深化升級轉型，乃特朗普主動掀動美國對華貿易戰甚至有意全

面封殺的正面和良性的應變與發展。中國經濟由多年以「數量」為主的快速成長，到近年「質量

」為重的穩中有進，增速放慢是必然的，冀政府持之以恆穩經濟、提素質、重創新、挺民企、惠

民生。



＊內需穩增促工業生產上升而重新強化固投＊



來自（甲）中國國家統計局所發布的最新資料顯示，多個主要經濟環節於２０１８年１０月

份有溫和改進的良性和正面發展，惹人注目者當然為（一）全國固定資產投資有相當明顯的改善

，於１－１０月份的同比增長達５﹒７％，不僅較１－９年的５﹒４％升幅高０﹒３個百分點，

相對於１－８月份的５﹒３％和１－７月份的５﹒５％升幅，是為下半年增長最快的一個月份；

即使資料未有披露１０月份之數，但按相關數據伸算所得是月同比增長為８﹒４％。

尤其需要指出者，為固投於２０１８年１－１０月份增幅比１－９月份高０﹒３個百分點，

而２０１７年同期的環比卻減少０﹒３個百分點，投資淡季由往年之跌轉升，有重大啟示性。

全國固投於１０月份有明顯提升，重大意義在於特朗普於３月份掀起對華之貿易戰，到７及

８月份正式落實對所指定的兩批商品加徵關稅，頓使中國固投於８及９月份增長放緩，但到１０

月份又告加速提升，該受惠於（１）政府積極主動的強化以供給側改革為主的挺內需政策，取得

預期成效，而（２）規模以上的工業企業所賺取的淨利潤亦保持穩定增長的態勢，遂釋放本已抑

壓的固投力量。

工業大企的淨利潤保穩增，可自數據中尋因，而這正是（二）規模以上工業增加值保持穩定

上升，而２０１８年１０月份的同比增長５﹒９％，比９月份的５﹒８％升幅，多增０﹒１個百

分點，相對於２０１７年１０月份的環比減少０﹒４個百分點的情況，大有改進；其中民間固定

資產投資同比增長８﹒８％，較９月份所升的８﹒７％多增０﹒１個百分點，由是可見固投情況

不錯。此亦為美對華逼人而來的貿戰困境底下，中國的工業企業有難得的穩產。

即使（三）全國房地產開發投資和銷售，於２０１８年１－１０月分同比增長９﹒７％，比

１－９月份所增的９﹒９％少增０﹒２個百分點，但此項之於２０１７年１－１０月份的環比少

增０﹒３個百分點，表現又是不差。特別是１０月份是國慶節黃金周假期，旅行、飲食、零售的

消費轉旺，以商品住宅為主的房地產市道會出現季節性的回落，２０１８年１０月份之少減，反

而是一個具積極性和正面的啟示。

但需要改善之處，為（四）社會消費品零售總額於２０１８年１０月份同比增長８﹒６％，

比９月份的９﹒２％升幅少增０﹒６個百分點，較２０１７年１０月份環比所減的０﹒３％，要

多減０﹒３個百分點，是為有欠理想的經濟環節。



＊人民幣貸款穩快增支持實體經濟發展＊



再看（乙）中國人民銀行所發布的金融統計數字，更見央行支持商業銀行繼續適度有序地強

化對實體經濟的直接融資，此說可印證於以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，在２０１８

年１０月份淨增長６９７０億元和比上年同期增加３３８億元或５﹒１％，漲幅較２０１７年

１０月份的１﹒８％，提升３﹒３個百分點，相對而言又是不錯。

特別是金融機構的人民幣貸款於２０１８年前１０個月的淨增長的累計額度１３﹒８４萬億

元，同比增長１７﹒８％，相對於２０１７年前１０個月累計１１﹒８２萬億元所９﹒９％高７

﹒９個百分點，可見對實體經濟的支持力度相當強烈。

至於（丙）對外貿易的情況，亦穩中甚至向好。海關總署的收字，中國對外的整體貿易，於

２０１８年１０月份的發展相對不錯，特別出口１﹒４９萬億元同比增長２０﹒１％，遠高於９

月份１﹒５４萬億元所增１７％和８月份１﹒４４萬億元所增７﹒９％要高得多，更使前１０個

月累計達１３﹒３５億元同比增長７﹒９％。

值得注意者，當然是在特朗普掀貿戰暫未有對中美貿易放緩，因中美雙邊貿易重現穩快增長

態勢，乃受中國仍然能夠強化對美出口的刺激。即使從累計數據印證此說，亦可見中國輸美商品

於２０１８年１－１０月份累計２﹒５６萬億元的同比增長８﹒７％，不僅高於１－９月份累計

２﹒２６萬億元升７﹒４％、１－８月份累計１﹒９６萬億元增６﹒５％和１－７月份累計

１﹒６６萬億所漲５﹒６％等幅度，更是保持逐步上升的佳態。特朗普貿戰暫時並未使美國輸入

中國的商品整體額度減少，卻出人意表的節節上升，似意味當地的消費購物力度不減，和消費者

基本普遍認受和樂用中國貨。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

