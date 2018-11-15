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即市新聞

15/11/2018 15:41

《外匯達仁－盧楚仁》歐元後市仍可審慎樂觀

　　《外匯達仁》雖然文翠珊所草擬的「軟脫歐」協議受到她的內閣支持，但仍然要過國會這一
大關，所以英鎊和歐元的升勢相當克制。若最終英國國會也通過相關脫歐協議的內文，估計對英
鎊較為有利，而歐元或都會受惠，但始終意大利的財政預算赤字問題仍未解決，故將會拖慢歐元
的升幅。
　
　　意大利政府已向歐盟重新提交２０１９年財政預算草案，但草案內容仍然維持２﹒４％的財
政預算赤字，意大利副總理薩爾維尼更放話，如果歐盟執意懲罰意大利並作出罰款，將是錯誤做
法，所以要求歐盟不要因此而懲罰意大利。
　
　　雖然歐盟現階段仍未表態，但就歐盟最近的態度及要兼顧脫歐談判來說，可以推斷歐盟希望
以和為貴來解決有關爭端。若果最後在雙方讓步下解決有關分歧，歐元才可以無後顧之憂地反彈

　
　　放眼未來，除要關注１１月２４至２５日的歐盟峰會，到時會否和英國正式簽署脫歐協議之
外，到了年底，歐洲央行便會正式結束買債，正式為量化寬鬆劃上句號。繼而金融市場便會炒作
歐洲央行下一步將會加息的概念，估計歐元來年仍可提高一線。短線來說，歐元兌美元在
１﹒１４４０至１﹒１５００有阻力，若果突破的話，便有望重上１﹒１８００水平。
《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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