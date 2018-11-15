《美元走勢－羅明立》脫歐協議要待國會通過，英鎊近１﹒３１勿追

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒６６ １１３﹒４３ １１３﹒５３

歐元╱美元 １﹒１３４２ １﹒１３１１ １﹒１３３８

英鎊╱美元 １﹒３０２１ １﹒２９７８ １﹒３０１８

美元╱瑞郎 １﹒００７３ １﹒００５２ １﹒００５７

美元╱港元 ７﹒８３２０ ７﹒８２７８ ７﹒８３０６



《美元走勢》美國公布１０月消費者物價指數ＣＰＩ，按年升２﹒５％，符合市場預期，是

連續第３７個月上升。不過，核心ＣＰＩ的升幅則放緩至２﹒１％，低於預期的２﹒２％，市場

再開始擔心通脹放緩可能影響聯儲局的漸進加息。今晨聯儲局主席講話對經濟前景仍然樂觀，指

未來的貨幣政策會議都可能加息。



英國消費物價及生產物價指數都反映通脹有上升跡象。不過，令英鎊最為波動的，是英國的

脫歐問題。經過５小時的會議後，英國首相文翠珊昨晚（１４日）表示內閣已同意「脫歐」的協

議草案，並表示這是一個最符合英國利益的決定。然而同時間有消息指有官員準備逼宮首相，加

上需要英國國會投票通過，才可以實行，投資者對於脫歐的不確定性仍然憂慮，英鎊在２００點

範圍內反覆上落。筆者維持在１﹒２８水平才可吸納的觀點，接近１﹒３１暫不宜追買。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２３０ １﹒１４００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０４０ １﹒２９００ １﹒３０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

