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即市新聞

15/11/2018 15:02

《美元走勢－羅明立》脫歐協議要待國會通過，英鎊近１﹒３１勿追

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒６６　　　１１３﹒４３　　　１１３﹒５３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３４２　　　１﹒１３１１　　　１﹒１３３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０２１　　　１﹒２９７８　　　１﹒３０１８
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００７３　　　１﹒００５２　　　１﹒００５７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３２０　　　７﹒８２７８　　　７﹒８３０６

　　《美元走勢》美國公布１０月消費者物價指數ＣＰＩ，按年升２﹒５％，符合市場預期，是
連續第３７個月上升。不過，核心ＣＰＩ的升幅則放緩至２﹒１％，低於預期的２﹒２％，市場
再開始擔心通脹放緩可能影響聯儲局的漸進加息。今晨聯儲局主席講話對經濟前景仍然樂觀，指
未來的貨幣政策會議都可能加息。
　
　　英國消費物價及生產物價指數都反映通脹有上升跡象。不過，令英鎊最為波動的，是英國的
脫歐問題。經過５小時的會議後，英國首相文翠珊昨晚（１４日）表示內閣已同意「脫歐」的協
議草案，並表示這是一個最符合英國利益的決定。然而同時間有消息指有官員準備逼宮首相，加
上需要英國國會投票通過，才可以實行，投資者對於脫歐的不確定性仍然憂慮，英鎊在２００點
範圍內反覆上落。筆者維持在１﹒２８水平才可吸納的觀點，接近１﹒３１暫不宜追買。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１３５０　　　１﹒１２３０　　　１﹒１４００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０４０　　　１﹒２９００　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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