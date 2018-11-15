《投資領域－譚家駿》日企盈利增長強，日股回報潛力可觀

《投資領域》美國中期大選塵埃落定，投資者的目光旋即重新投放在中美貿易紛爭的發展，

而且經常因為傳出的消息顯得波動。然而，即使市場表現不定，我們仍認為應繼續著重長線基本

因素作出投資安排，特別是日本市場極具潛力，企業盈利近年大幅增長，反映成長動力依然很強

。



＊日企競爭力不斷增強＊



今年以來，全球一直擔心貿易格局發生變化，保護主義抬頭。而日本經濟很大程度是由內需

主導，出口只佔國內生產總值（ＧＤＰ）約１６％，相對中國及南韓的２２％及４３％為低。另

外，超過九成的經常帳盈餘是從海外利息及股息收入得來，因此承受外部經濟變化的衝擊的能力

較高。

在競爭力方面，日本的生產力長時間高於很多已發展市場，例如美國及英國等，而且擁有很

多專利，於三方家族專利（ｔｒｉａｄｉｃ ｐａｔｅｎｔ ｆａｍｉｌｉｅｓ）市佔率達

３１％，從２００５年起一直排行首位，並較排名第二佔比達２７％的美國及排第三位佔約８％

的德國，有明顯領先距離，反映日本在全球科技劇烈競爭中有不可劃缺的地位。

此外，日本本土有很多結構性投資主題，例如日本電子商貿滲透率不足６％，有很大增長潛

力；很多亞洲受追捧的品牌都是源自日本；人口老化及結構性勞工不足勢將加速不同行業併購整

合等，這對於從下而上選股的投資者是充滿機會。



＊國際擴張及本土併購促增長＊



至於挑選股票時候，我們認為應從企業質素、管理層質素，以及增長的可持續性等多角度出

發。例如，我們一直努力發掘未被市場發現的冠軍企業，好像自從２０１４年就已投資於一家全

球領先冠狀動脈醫療儀器製造商。公司於海外多個市場推出了受歡迎新產品，在球全的市佔率正

在增加，若將美國、歐洲、中東、非洲及亞洲市場加起來，市場規模是日本１０倍，顯然公司有

潛力創造更佳的盈利增長。

另外，我們對一家日本傢俬及家品製造及零售商持有正面看法，其收入及營運利潤於過去

３０年可以保持正增長。現時有約八成產品是自家設計、輸入及在自營店銷售。公司在海外特別

是中國市場已有良好基礎，相信盈利可繼續維持良好往績。

除了以上提及，日本零售業正受到人口老化等因素刺激加速整合，而且締造了很多機會。例

如，頭五大藥房目前佔市場份額只有約３５％，市場勢將進一步整合，而我們持有的一家日本最

大型藥房營運商，預期會透過併購持續擴張。事實上，該公司的盈利增長及股東回報均處行業前

列。

總結而言，日本經濟增長保持活力，企業盈利增長強勁，長線能提供可觀潛在回報，投資者

應把握機會增持。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

