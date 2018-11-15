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即市新聞

15/11/2018 10:00

《投資領域－譚家駿》日企盈利增長強，日股回報潛力可觀

　　《投資領域》美國中期大選塵埃落定，投資者的目光旋即重新投放在中美貿易紛爭的發展，
而且經常因為傳出的消息顯得波動。然而，即使市場表現不定，我們仍認為應繼續著重長線基本
因素作出投資安排，特別是日本市場極具潛力，企業盈利近年大幅增長，反映成長動力依然很強


＊日企競爭力不斷增強＊

　　今年以來，全球一直擔心貿易格局發生變化，保護主義抬頭。而日本經濟很大程度是由內需
主導，出口只佔國內生產總值（ＧＤＰ）約１６％，相對中國及南韓的２２％及４３％為低。另
外，超過九成的經常帳盈餘是從海外利息及股息收入得來，因此承受外部經濟變化的衝擊的能力
較高。
　　在競爭力方面，日本的生產力長時間高於很多已發展市場，例如美國及英國等，而且擁有很
多專利，於三方家族專利（ｔｒｉａｄｉｃ　ｐａｔｅｎｔ　ｆａｍｉｌｉｅｓ）市佔率達
３１％，從２００５年起一直排行首位，並較排名第二佔比達２７％的美國及排第三位佔約８％
的德國，有明顯領先距離，反映日本在全球科技劇烈競爭中有不可劃缺的地位。
　　此外，日本本土有很多結構性投資主題，例如日本電子商貿滲透率不足６％，有很大增長潛
力；很多亞洲受追捧的品牌都是源自日本；人口老化及結構性勞工不足勢將加速不同行業併購整
合等，這對於從下而上選股的投資者是充滿機會。

＊國際擴張及本土併購促增長＊

　　至於挑選股票時候，我們認為應從企業質素、管理層質素，以及增長的可持續性等多角度出
發。例如，我們一直努力發掘未被市場發現的冠軍企業，好像自從２０１４年就已投資於一家全
球領先冠狀動脈醫療儀器製造商。公司於海外多個市場推出了受歡迎新產品，在球全的市佔率正
在增加，若將美國、歐洲、中東、非洲及亞洲市場加起來，市場規模是日本１０倍，顯然公司有
潛力創造更佳的盈利增長。
　　另外，我們對一家日本傢俬及家品製造及零售商持有正面看法，其收入及營運利潤於過去
３０年可以保持正增長。現時有約八成產品是自家設計、輸入及在自營店銷售。公司在海外特別
是中國市場已有良好基礎，相信盈利可繼續維持良好往績。
　　除了以上提及，日本零售業正受到人口老化等因素刺激加速整合，而且締造了很多機會。例
如，頭五大藥房目前佔市場份額只有約３５％，市場勢將進一步整合，而我們持有的一家日本最
大型藥房營運商，預期會透過併購持續擴張。事實上，該公司的盈利增長及股東回報均處行業前
列。
　　總結而言，日本經濟增長保持活力，企業盈利增長強勁，長線能提供可觀潛在回報，投資者
應把握機會增持。《首域投資（香港）分銷業務董事　譚家駿》

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