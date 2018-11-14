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即市新聞

14/11/2018 14:39

《缸邊麗評－熊麗萍》Ａ股縱不冷當心美股拖後腿，低買高沽為上策

　　《缸邊麗評》上證指數在２６００點再現支持，加上巿場對中美貿易談判又有憧憬，昨天
（１３日）恆指、國指收巿雙雙轉跌為升。雖說內地政策有望支持Ａ股間中反彈，但政策落實的
不確定性及外圍多項因素，令Ａ股及港股暫仍難有突破。
　
＊提振市場舉措撐Ａ股＊
　
　　中美貿易戰已逐步顯現對內地經濟增長造成的壓力，中央政府已不再提及「去槓桿」問題，
並以財政政策支持經濟及減輕個人及企業的開支負擔，這些均對巿場信心有一定的提振作用。與
此同時，亦通過鼓勵上巿公司回購股份，採取不同政策以支持民營企業發展，而在本月底中美領
導人會面之前，雙方先頭部隊的商討及會面，也可為巿場帶來一些憧憬，令Ａ股有反彈機會。
　
＊美股完成反彈續向下？＊
　
　　但另一方面，為解決民企面對的資金壓力及鼓勵民企發展，多家主要內險及券商出資設立系
列資產管理專項計劃，用於幫助有發展前景的上巿公司紓解股權質押困難。消息即時對券商股有
刺激，因為可以緩解券商即時面對股權質押問題的風險，若相關公司具有經營前景及管理得宜，
這種「買時間」的措施亦不失為權宜之計；但若最終企業仍無法解決資金問題，券商或其他參與
這些資管計劃的公司也受影響。因此，消息作利好消化之後，對券商股的支持已有限，但內地股
巿即時避免股權質押問題的影響，Ａ股暫得以喘定。
　
＊一二五指引＊
　
　　另一罕有的政策是對商業銀行新增貸款的「一二五」指引；即大型商業銀行對民企貸款不低
於三分之一，中小型銀行不低於三分之二，並爭取在三年後，銀行對民企的貸款佔新增公司類貸
款比例不低於五成。消息一出，巿場憂慮內銀資產質素受拖累，內銀股旋即下挫。可能因為巿場
反應負面，相關人士即時澄清「一二五」非硬性指標，反映新政策在落實過程的不確定性及成效
仍存在不明朗。
　　總的而言，在中美兩國領導人於本月底會面前，估計內地仍會營造正面氣氛，對內地股巿不
宜太悲觀；反而美股是否完成反彈，並逐級向下，對港股造成壓力。應市策略：仍是「低買高沽
」。《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》

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