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即市新聞

15/11/2018 17:31

《股金豐采－涂國彬》與美元強負相關，黃金反彈料有限　

　　《股金豐采》今年來，黃金反覆。年初四個月，基本保持在１３００至１３５０美元，隨著
美元漸走強，黃金壓力增加，美元和金價之間體現強負相關性，金價８月中一度測試１１６０支
持。經過一個多月，終於在上個月突破，重新回到１２２０上方，隨後甚至突破１２４０，但漲
幅相對有限。
　
＊美元維持強勢＊
　
　　美國中期選舉後，美聯儲維持加息步伐，美元重拾動力，向９８關口上攻。如此一來，金價
升勢遇阻，回吐漲幅，抹掉了一大半上個月的漲幅，本周甚至將支持位下移至１２００。
　
＊加息步伐不變＊
　
　　美匯指數暫時停下上攻腳步，９８一下子不容易突破，給黃金止跌。最新ＣＰＩ月增率創九
個月來最大，但核心ＣＰＩ同比數據不及前值。從鮑威爾最新講話看，美聯儲對於美國經濟現狀
樂觀，且表示未來每一次會議都有機會加息，加息步伐未改。
　　美元雖短線調整，上行趨勢料暫不改變，但也不致短期大突破。貨幣政策正常化下，黃金始
終面對壓力，目前仍未脫離弱勢。
　　進入年尾，季節性因素對金價將形成支持。加上地緣政治風險持續，即使是中選結果落地，
白宮內部分歧眼下多，未來政策如何走還是未知。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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